Daniel McLay heeft vrijdag de tweede etappe van de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. De Brit toonde zich na een relatief vlakke rit van 152,3 kilometer de sterkste in de massasprint.

De 27-jarige McLay drukte zijn fiets met een comfortabele marge als eerste over de streep in het Chinese Qinzhou. De Duitser Pascal Ackermann moest zich net als donderdag in de eerste rit met de tweede plek tevredenstellen, terwijl de Italiaan Matteo Trentin wederom als derde finishte.

Voor McLay is het de eerste WorldTour-zege uit zijn loopbaan en zijn tweede dagoverwinning van het seizoen. De renner van EF Education First, die volgend jaar voor het Pro Continental-team Arkéa Samsic gaat rijden, schreef eind januari de eerste etappe van de Herald Sun Tour op zijn naam.

Hoewel Ackermann voor de tweede dag op rij net naast de overwinning greep, gaat de renner van BORA-hansgrohe wel aan de leiding in het algemeen klassement. Naaste belager Fernando Gaviria en nummer drie McLay volgen op twee seconden.

Roosen hoogst geklasseerde Nederlander

Timo Roosen is op dit moment de beste Nederlander in het algemeen klassement (achttiende op twaalf seconden van Ackermann). Roosen vertegenwoordigt samen met Antwan Tolhoek, Bert-Jan Lindeman, Taco van der Hoorn en de Belg Floris De Tier de selectie van Jumbo-Visma in China.

De Ronde van Guangxi geldt als laatste WorldTour-koers van het seizoen en duurt nog tot en met dinsdag. De Chinese rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door de Italiaan Gianni Moscon, wordt zaterdag vervolgd met een heuvelrit van 143 kilometer.