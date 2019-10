Kirsten Wild heeft donderdag op overtuigende wijze de gouden medaille veroverd op het niet-olympische onderdeel afvalkoers bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn.

De 37-jarige Overijsselse verdrong in het sfeervolle en warme Omnisport in de Gelderse stad de Britse Emily Nelson en de Poolse Nikol Plosaj naar respectievelijk de tweede en de derde plaats.

Wild had in de slotronde nog wel wat tegenstand van Nelson. Ze nam in een lange eindsprint de kop en wist haar rivale uiteindelijk relatief simpel achter zich te houden.

De routinier pakte alweer voor de derde keer de Europese titel op de afvalkoers, nadat ze daar eerder in was geslaagd in 2016 in Saint-Quentin-en-Yvelines en in 2017 in Berlijn.

Wild nam met het goud op de afvalkoers revanche voor de voor haar teleurstellend verlopen scratch donderdag op de openingsdag van de EK. Ze moest toen genoegen nemen met slechts de zevende plaats.

Wim Stroetinga steekt zijn armen in de lucht na zijn derde plaats op de scratch. (Foto: Pro Shots)

Stroetinga verovert brons op scratch

Wim Stroetinga veroverde eerder op donderdag knap de bronzen medaille op het eveneens niet-olympische onderdeel scratch.

De 34-jarige Fries moest na zestig rondes alleen de Spanjaard Sebastian Mora Vedri (goud) en de Griek Christos Volikakis (zilver) voor zich dulden.

Stroetinga werd ook al derde op de scratch bij de EK van 2016 in Saint-Quentin-en-Yvelines en die plaats viel hem ook ten deel bij de WK van 2012 in Melbourne.

Met het goud van Wild en het brons van Stroetinga staat Nederland op vier medailles dit EK. De teamsprinters behaalden woensdag al goud en de teamsprintsters brons.

Jeffrey Hoogland tijdens zijn kwartfinale op de sprint. (Foto: Pro Shots)

Hoogland en Lavreysen naar halve finales op sprint

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen plaatsten zich donderdag voor de halve finales op sprint. De 26-jarige Overijsselaar versloeg in de kwartfinales de Fransman Rayan Helal met 2-1 en de 22-jarige Brabander de Brit Joseph Truman met 2-0.

Titelverdediger Hoogland neemt het vrijdag in de halve finales op tegen de Rus Denis Dmitriev en regerend wereldkampioen Lavreysen tegen de Pool Mateusz Rudyk.

Bij de vrouwen werd Shanne Braspennincx uitgeschakeld in de kwartfinales. De 28-jarige Limburgse moest twee keer haar meerdere erkennen in de Duitse Emma Hinze.

Laurine van Riessen strandde al in de achtste finales. De 32-jarige Zuid-Hollandse, voormalig schaatster, was tot twee keer toe niet opgewassen tegen de Oekraïnse Lioebov Basova.