De pas negentienjarige wielrenner Edo Maas heeft een dwarslaesie overgehouden aan zijn val in de Piccolo Lombardia, zo meldt zijn ploeg Team Sunweb donderdag.

Maas, die rijdt voor de opleidingsploeg van Team Sunweb, knalde zondag in de belofteversie van de Ronde van Lombardije op een auto, die op het parcours gereden was. Het ongeluk gebeurde in de afdaling van de Madonna del Ghisallo.

De Nederlander werd met breuken aan nek, rug en gezicht afgevoerd naar een ziekenhuis in Milaan. Maas onderging daar diverse operaties aan zijn rug en gezicht. Sinds een paar dagen is hij weer bij kennis. De artsen constateerden dat de breuk in zijn rug tot een dwarslaesie heeft geleid.

Team Sunweb laat weten dat het momenteel niet aannemelijk is dat de functionaliteit in zijn benen terugkeert. "Verder is er geen extra informatie over Maas beschikbaar. We vragen om respect voor Edo en zijn familie, die dit zware nieuws nu moeten verwerken. We zullen met een update komen als dat nodig is."

De Duitse ploeg richt zich in de verklaring over Maas ook nog op de internationale wielerbond UCI. "Hoewel het deze vreselijke tragedie niet ongedaan kan maken, vragen we de UCI opnieuw om alles in het werk te stellen om de veiligheid van de teams en de renners in wedstrijden te waarborgen."

Maas maakte dit jaar zijn debuut in de opleidingsploeg van Team Sunweb. Hij reed onder meer de beloftewedstrijd van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix, maar haalde beide keren de finish niet. Eind augustus werd hij 29e in de Nederlandse semi-klassieker Veenendaal-Veenendaal.