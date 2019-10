Fernando Gaviria heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen. De Colombiaanse sprinter van UAE Team Emirates boekte zijn vijfde zege van het seizoen.

De 25-jarige Gaviria rekende in een vlakke rit over ruim 135 kilometer met start en finish in Beihai nipt af met Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe, die tweede werd. Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT) kwam als derde over de streep.

De Ronde van Guangxi geldt als laatste WorldTour-koers van het seizoen. Vorig jaar won Dylan Groenewegen er namens Jumbo-Visma de eerste rit, was er twee keer dagsucces voor Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) en ging de eindzege in China naar de Italiaan Gianni Moscon van Team INEOS.

Groenewegen en Jakobsen doen dit jaar niet mee. Jumbo-Visma is met een vijfkoppige ploeg present, die bestaat uit de Nederlanders Bert-Jan Lindeman, Timo Roosen, Antwan Tolhoek en Taco van der Hoorn en de Belg Floris De Tier.

De Chinese wielerkoers gaat vrijdag verder met opnieuw een vlakke etappe, waarin het peloton ruim 152 kilometer aflegt tussen Beihai en Qinzhou. De Ronde van Guangxi eindigt dinsdag.