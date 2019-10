Ook bij de eerste wedstrijd op hun nieuwe en hypermoderne fiets waren de Nederlandse teamsprinters dominant. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli prolongeerden woensdag bij de EK in Apeldoorn hun Europese titel.

De nieuwe fiets, die zaterdagavond pas een naam zal krijgen, werd na de gouden race zelfs het podium opgetild voor een foto met de vier renners. De zwarte machine, waar fabrikant Koga zeker een half miljoen euro aan ontwikkelingskosten heeft ingestoken, werd aangekondigd als de snelste baanfiets ter wereld, en is daarmee een belangrijk onderdeel in de jacht op olympisch goud volgend jaar in Tokio.

De eerste test in een wedstrijd woensdagavond in Omnisport Apeldoorn was meer dan geslaagd. In de finale van de teamsprint rekende Nederland met een tijd van 42,151 seconden - een kleine drie tienden boven het wereldrecord van Duitsland - overtuigend af met Groot-Brittannië (42,822), waardoor de ploeg nu tweevoudig wereld- en Europees kampioen is.

"We hebben laten zien dat we de baas zijn", grijnsde Van den Berg. "We hebben drie keer een supertijd neergezet vandaag en met z'n allen fantastisch werk afgeleverd", aldus Hoogland. "Natuurlijk was het de verwachting dat we zouden winnen, maar we hebben weer laten zien hoe goed we zijn. En richting Tokio kan het alleen maar mooier worden, want we kunnen nog groeien."

Matthijs Büchli, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg. (Foto: Pro Shots)

'De fiets is zeker in orde'

Slotrijder Hoogland reed in de finale een persoonlijke toptijd en hij wees direct naar de nieuwe fiets als verklaring. "Ik wil graag geloven dat de fiets een mooie bijdrage heeft geleverd. Hij is in ieder geval zeker in orde."

Bij de EK zijn er nog maar twee fietsen beschikbaar, waardoor starter Van den Berg er nog geen gebruik van maakte. Büchli (die alleen in de kwalificaties in actie kwam, red.), Lavreysen en Hoogland konden er wel op rijden.

"De fiets is fantastisch, hij heeft de test zeker doorstaan", glimlachte Lavreysen. "Mentaal helpt het al dat ik op deze fiets mag zitten. Maar het grootste voordeel is dat je er perfect aerodynamisch op zit, dat gaat vanzelf. Op de vorige fiets zat je toch wat meer rechtop."

De 'oude' fiets werd ontwikkeld voor de Spelen van 2008 en is dus al ruim tien jaar oud. Het nieuwe model is langer, waardoor renners makkelijker in de gebogen, aerodynamische houding kunnen zitten.

Bovendien gaat hij "vanzelf rechtdoor", stelt Hoogland. "Dat is voor mij het grootste pluspunt, je hoeft helemaal niet meer te corrigeren als je flink aanzet."

De Nederlandse teamsprinters veroverden EK-goud. (Foto: Pro Shots)

'Ben benieuwd of het beter kan'

De Nederlandse mannen weten dat andere toplanden richting de Olympische Spelen ook met nieuwigheden zullen komen op het gebied van materiaal. De rijke Britten gaan binnenkort voor het eerst hun olympische fiets testen.

"Maar ik ben benieuwd of het beter kan dan die van ons", aldus Hoogland. "Wij denken in ieder geval dat er niet beter te krijgen is, er is ook flink wat geld tegenaan gegooid. Wij hebben vandaag laten zien dat we een stap hebben gezet. Laat die andere landen maar komen."

Hoogland en Lavreysen komen donderdag weer in actie in Apeldoorn in de eerste rondes van de sprint. Hoogland is de regerend Europees kampioen op dat onderdeel en Lavreysen de regerend wereldkampioen.