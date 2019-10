Annemiek van Vleuten heeft met grote teleurstelling gereageerd op het parcours van de komende editie van La Course. De eendaagse wielerwedstrijd voor vrouwen, die traditiegetrouw tijdens de Tour de France wordt verreden, bestaat in 2020 uit rondjes van in totaal 90 kilometer door Parijs.

La Course kende dit jaar juist een uitdagend parcours met onder meer vier klimmetjes. Organisator ASO maakte dinsdag bij de presentatie van het Tour-parcours bekend dat de eendagskoers voor vrouwen volgende zomer net als bij de eerste edities in 2014, 2015 en 2016 in Parijs wordt verreden.

"Dit is een stap terug", zegt een balende Van Vleuten woensdag in gesprek met de NOS. "Het is nu weer niets meer dan een criterium, terwijl het nog steeds als WorldTour-wedstrijd te boek staat. Nou, bij de mannen worden criteriums niet opgenomen in de WorldTour."

"Ik dacht dat we weer een mooie etappe zouden krijgen op een mannenparcours met ingrediënten om te kunnen koersen", vervolgt de wereldkampioene op de weg. "Dat hebben we nu niet. Ik wil ook niet volledig voor eigen parochie preken, want er zijn sprinters die dit een leuke wedstrijd vinden. Maar ik ga 'm niet rijden."

Er is al langer veel te doen om La Course. Veel rensters en de internationale wielerunie UCI zien liever een meerdaagse rittenkoers voor vrouwen tijdens de Tour de France, maar organisator ASO vindt een wedstrijd van bijvoorbeeld een week tijdens de Ronde van Frankrijk organisatorisch gezien geen optie.

In 2018 won Annemiek van Vleuten La Course door Anna van der Breggen in de slotmeters te kloppen. (Foto: Pro Shots)

La Course week voor olympische wedstrijd gepland

Daardoor is de Giro Rosa nog altijd de enige 'grote ronde' bij de vrouwen, al vindt Van Vleuten het geen groot probleem dat La Course een eendaagswedstrijd is. "Ik hoef geen meerdaagse La Course, maar een zware etappe zou mooi zijn", benadrukt de geboren Vleutense.

"Er zijn al zo weinig WorldTour-wedstrijden waarin we de bergen in gaan. Bij deze La Course krijg ik het idee dat ze zoiets hadden van: oh ja, we moeten La Course er ook nog bij organiseren. Laten we het maar in Parijs doen."

De 36-jarige Van Vleuten, die La Course in 2017 en 2018 op haar naam schreef, is waarschijnlijk niet de enige Nederlandse toprenster die de wedstrijd dit jaar aan zich voorbij laat gaan. De eendagskoers staat gepland voor 19 juli en dat is slechts een week voor de olympische wegwedstrijd in Tokio.

La Course werd dit jaar gewonnen door Marianne Vos na een spectaculaire slotfase. De Brabantse wist koploper Amanda Spratt op de laatste steile heuvel vlak voor de finish in te halen en kwam met een comfortabele voorsprong alleen over de finish.