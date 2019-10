Annemiek van Vleuten wordt zaterdag voor aanvang van de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV in Stadion Galgenwaard gehuldigd. De geboren Vleutense krijgt een ereronde vanwege het veroveren van de wereldtitel op de weg.

De 36-jarige Van Vleuten veroverde eind september in het Britse Harrogate op indrukwekkende wijze goud in de wegwedstrijd. De Nederlandse ging met nog zo'n 100 kilometer te gaan in de aanval en hield die fraaie solo tot de finish vol.

Voor Van Vleuten was het haar eerste wereldtitel op de weg, al veroverde ze in 2017 en 2018 al twee keer WK-goud op de individuele tijdrit. Dit jaar moest ze met brons genoegen nemen in de race tegen de klok.

Van Vleuten zal voor het eerste fluitsignaal bij FC Utrecht-PSV een ronde door het stadion lopen. De wedstrijd tussen de nummers zes en twee van de Eredivisie begint om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Het is niet de eerste keer dat FC Utrecht een in de provincie geboren topsporter huldigt na een wereldprestatie. Dafne Schippers liep in augustus 2017 een ereronde in de Galgenwaard vanwege het veroveren van de wereldtitel op de 200 meter.