De Nederlandse mannen hebben woensdag op de eerste dag van de EK baanwielrennen in Apeldoorn hun favorietenrol op de teamsprint meer dan waargemaakt. De teamsprintsters pakten brons, terwijl Kirsten Wild haar titel op de scratch niet wist te prolongeren.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zetten hun dominantie van de laatste twee jaar voort in Omnisport. Het Nederlandse trio was in de finale van de teamsprint duidelijk te sterk voor Groot-Brittannië: 42,151 om 42,822 seconden.

Matthijs Büchli reed in de kwalificatie op de plek van Hoogland en mag zich ook Europees kampioen noemen.

Het brons ging naar Frankrijk, dat in de kleine finale Duitsland versloeg (43,206 om 43,600).

Nederland werd eind februari voor het tweede jaar op rij wereldkampioen op de teamsprint. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland rekenden toen in de finale met een tijd van 41,923 ruim af met Frankrijk. Het trio versloeg de Fransen vorig jaar ook in de finale van de EK.

Met de voor deze EK niet geselecteerde Nils van 't Hoenderdaal zijn er zelfs vijf mannen die tot de wereldtop behoren op de teamsprint. Dat vijftal werd vorig jaar op het Sportgala uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar.

Omnisport Apeldoorn is tot en met zondag het decor van de EK baanwielrennen. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse vrouwen ook op podium

Bij de vrouwen rekenden Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx in de strijd om het brons bij de teamsprint af met Litouwen: 33,023 om 33,370 seconden

Steffie van der Peet reed woensdagmiddag in de kwalificatie in de plaats van Braspennincx en zal ook een medaille krijgen.

In de finale was Rusland oppermachtig tegen Duitsland (32,496 om 33,179), waardoor het goud net als in 2018 naar Anastasia Voynova en Daria Shmeleva ging.

Lamberink en Braspennincx, die vorig jaar als vierde eindigden bij de EK, misten de finale op 0,025 seconden.

Wild komt niet verder dan zevende plek

Wild kwam op de scratch na veertig ronden (10 kilometer) teleurstellend als zevende over de streep. De Nederlandse titelverdedigster had in de eindsprint geen machtige versnelling meer over.

De Europese titel ging naar de Britse Emily Nelson, het zilver naar de Ierse Shannon McCurley en het brons naar Maria Martins uit Portugal.

Wild, die dinsdag 37 werd, pakte eerder bij EK's goud (2018), zilver (2015) en brons (2016) op het niet-olympische onderdeel scratch. Op wereldkampioenschappen was er twee keer goud (2015 en 2018) en twee keer zilver (2016 en 2019) op dit onderdeel.

In totaal staat de Zwolse op vijftien medailles bij EK's (zes keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons) en veertien bij WK's (zes keer goud, vier keer zilver en vier keer brons). Ze rijdt deze week in Apeldoorn ook nog de afvalkoers (donderdag), het omnium (vrijdag) en de koppelkoers (zondag).

Roy Pieters kwam woensdag bij de afvalkoers niet in de buurt van de medailles. De Nederlander eindigde als veertiende. De strijd om het goud ging tussen de van de weg bekende renners Elia Viviani en Bryan Coquard en de Italiaan Viviani won.

Kirsten Wild kwam niet in de buurt van de medailles op de scratch. (Foto: Pro Shots)

Zevende plek voor Oranjevrouwen op achtervolging

Bij de ploegenachtervolging voor vrouwen deed Nederland mee met een jong team. Mylène de Zoete, Amber van der Hulst, Kirstie van Haaften en Bente Van Teeseling, alle vier pas twintig, eindigden met een tijd van 4.31,634 als zevende.

De finale van donderdagavond gaat tussen Duitsland (4.16,328) en titelverdediger Groot-Brittannië (4.17,352).