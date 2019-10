De Nederlandse mannen hebben woensdag op de eerste dag van de EK baanwielrennen in Apeldoorn de finale van de teamsprint bereikt. Bij de vrouwen strijdt Nederland om het brons.

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland klokten in de eerste ronde met 42,338 seconden de snelste tijd. Daarmee was de ploeg ook sneller dan woensdagmiddag in de kwalificaties, toen Matthijs Büchli de plek van Hoogland innam en er 42,693 op het scorebord verscheen.

Het Nederlandse trio neemt het in de finale op tegen Groot-Brittannië, dat 's avonds met 42,661 de tweede tijd realiseerde. Frankrijk (43,481) en Duitsland (43,772) rijden tegen elkaar om het brons.

Nederland werd eind februari voor het tweede jaar op rij wereldkampioen op de teamsprint. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland rekenden toen in de finale met een tijd van 41,923 ruim af met Frankrijk. Hetzelfde trio versloeg de Fransen vorig jaar ook in de finale van de EK.

Omnisport Apeldoorn is tot en met zondag het decor van de EK baanwielrennen. (Foto: Pro Shots)

Oranjevrouwen strijden om brons

De Nederlandse vrouwen kunnen maximaal nog brons veroveren. Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx - die ten opzichte van de kwalificatie de plek van Steffie van der Peet overnam - klokten woensdagavond in de eerste ronde de derde tijd (32,996) en strijden met Litouwen om de bronzen plak.

De finale gaat tussen Rusland en Duitsland, die met respectievelijk 32,724 en 32,961 de twee snelste tijden noteerden. Lamberink en Braspennincx eindigden vorig jaar als vierde bij de EK.

De strijd om de medailles bij de teamsprint (vrouwen en mannen) vindt woensdag aan het eind van het avondprogramma plaats, tussen 21.15 uur en 21.50 uur.

Achtste plek voor Oranjevrouwen op achtervolging

In de kwalificatie van de ploegenachtervolging voor vrouwen deed Nederland mee met een jong team. Mylène de Zoete, Amber van der Hulst, Kirstie van Haaften en Bente Van Teeseling, alle vier pas twintig, zetten met 4.30,776 de achtste tijd neer. Dat was net genoeg voor een plek in de eerste ronde tegen nummer vijf België (4.25,730).

Het hoogst haalbare voor de Nederlandse ploeg is nog brons. Het Oranjekwartet zal dan woensdagavond een snelle tijd moeten rijden om de kleine finale te halen. Donderdagavond volgen de strijd om het brons en de finale van de ploegenachtervolging.

Titelverdediger Groot-Brittannië was met een tijd van 4.15,939 veruit de snelste in de kwalificatie.