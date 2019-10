Kirsten Wild is zesvoudig Europees- en wereldkampioene, en ze kan daar deze week bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn nog een aantal Europese titels aan toevoegen. Maar minder dan een jaar voor de Spelen van Tokio draait het bij de 37-jarige Nederlandse toch vooral om de medaille die ze níét heeft: olympisch goud.

In 2011, bij het eerste grote baanwielertoernooi in het Omnisport in Apeldoorn, veroverde Wild met brons op het omnium haar eerste van veertien WK-medailles. Na die mijlpaal in haar loopbaan reed ze weg vanaf de parkeerplaats en knalde ze bijna op een auto die haar niet had gezien.

"Toen dacht ik: oh ja, het leven gaat gewoon door, die auto gaat niet opeens vanzelf stoppen", herinnert Wild zich in gesprek met NUsport. "Dat is natuurlijk ook zo als je goud wint op de Spelen. De dag daarna moet je gewoon weer opstaan, je moet nog steeds je eigen boodschappen doen. Ik weet dat er niets zal veranderen. Maar toch…"

Maar toch staat het leven van de Zwolse momenteel voor een groot deel in het teken van het winnen van die olympische titel volgend jaar in Tokio. "De Olympische Spelen hebben gewoon iets magisch. Dat had ik als klein meisje al, toen tekende ik de olympische ringen na en vond ik dat echt geweldig."

Wild kreeg ooit tijdens een interview voor het blad Helden de vraag of haar leven mislukt zou zijn als ze nooit een olympische titel zou pakken. "Daar heb ik wel over nagedacht. Het antwoord is dat mijn leven niet mislukt zou zijn. Maar in mijn beleving is mijn leven wel geslaagd als het wél zou lukken."

"Dat klinkt heel stom, want ik heb al een hartstikke mooi leven. Maar als sporter zijn de Spelen het hoogst haalbare, het moet zó gaaf zijn om olympisch kampioen te worden of een keer een olympische medaille te pakken. Natuurlijk, ik ben zesvoudig wereldkampioen en zou al die titels niet willen inruilen voor één bronzen plak op de Spelen. Maar twee titels misschien wel, haha."

Kirsten Wild vorig jaar na haar Europese titel op het omnium. (Foto: Pro Shots)

EK ondergeschikt aan Spelen

Ook bij de EK in eigen land zal Wild deze week vaak met Tokio in haar achterhoofd zitten. De Nederlandse is officieel nog niet geplaatst voor de Spelen en in Apeldoorn zijn veel punten te verdienen voor olympische kwalificatie.

"Het is dus geen toernooi om dingen uit te proberen", zegt de regerend Europees kampioene op de scratch en het omnium. "Ik word liever vierde met veel punten voor olympische kwalificatie dan dat ik risico's neem en als tiende eindig. Die punten zijn me te kostbaar."

Daarmee is de EK ondergeschikt aan het grote doel volgend jaar in Tokio. "Dat klinkt wat gek, en als ik eenmaal op de fiets zit, zal ik ook gewoon willen winnen. Maar ik ga niet mijn olympische kwalificatie op het spel zetten."

De EK begint voor Wild met woensdag de scratch en donderdag de afvalkoers, beide niet-olympische onderdelen. Vrijdag rijdt ze het omnium en zondag - met Amy Pieters - de koppelkoers, twee onderdelen die volgend jaar wel in Tokio op het programma staan.

Het toernooi in Apeldoorn begint woensdag om 14.30 uur met de kwalificaties voor de teamsprint. De scratch voor vrouwen is het derde onderdeel van het avondprogramma, dat om 19.00 uur van start gaat en tot 21.52 uur duurt.