De Nederlandse wielrenner Kevin Inkelaar maakt komend zijn debuut als prof. De 22-jarige renner heeft zich verbonden aan WorldTour-formatie Bahrain Merida, waar hij ploeggenoot wordt van onder anderen Wout Poels.

Inkelaar, die bekendstaat als een klimtalent, komt over van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en heeft een contract voor twee jaar getekend bij de ploeg, die woensdag in totaal zes nieuwe renners presenteerde.

Bekendste namen zijn de Spanjaarden Pello Bilbao en Rafael Valls en de Italiaan Eros Capecchi. Zij moeten de nieuwe kopman Mikel Landa van dienst zijn in de grote rondes. De andere twee nieuwelingen zijn de Oostenrijkse sprinter Marco Haller en de Britse belofte Scott Davies. Ook zij hebben voor twee jaar getekend.

Bahrain Merida legde eerder al onder anderen Poels voor dezelfde periode vast. Hij komt over van Team INEOS. Met Vincenzo Nibali zag de ploeg daarentegen de grote kopman vertrekken. De Italiaan verkast samen met zijn broer Antonio Nibali naar Trek-Segafredo.

De formatie meldt in een persbericht grote verwachtingen te hebben van Inkelaar. "Hij en Scott hebben al laten zien dat zij het hoogste niveau aankunnen. We kijken ernaar uit om beide renners te zien schitteren met de hulp van de ploeg."

Inkelaar won dit jaar onder meer een rit in de Giro Ciclistico della Valle d'Aosta. Ook eindigde hij als derde in de etappe in de Tour d'Alsace naar de top van La Planche des Belles Filles.