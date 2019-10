De presentatie van het Tour de France-parcours van 2020 dinsdag in Parijs maakte de keuzes voor Jumbo-Visma niet makkelijker. Het lijkt wel zo goed als uitgesloten dat Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic volgend jaar juni met z'n drieën als kopman zullen beginnen aan de Ronde van Frankrijk.

"Ik denk dat het niet zo heel slim is als we met alle drie als kopman gaan rijden in de Tour", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma, die wel de mogelijkheid openhoudt dat een van de drie als knecht van de andere twee zal starten.

"Zoals ik er nu in sta, lijkt het me de beste tactiek om onze kansen te spreiden over de drie grote rondes. Het wordt in ieder geval een flinke puzzel, ook omdat we nog rekening moeten houden met de Olympische Spelen."

Door het aantrekken van Dumoulin heeft de Nederlandse wielerformatie in 2020 de beschikking over drie renners die een grote ronde kunnen winnen.

Bovendien is Dylan Groenewegen een van de beste sprinters ter wereld. De ploegleiding is al een tijdje aan het nadenken over hoe die luxe het beste uitgespeeld kan worden in de Giro d'Italia, Tour en Vuelta a España.

'Dumoulin wil zelf vol voor Tour gaan'

De presentatie van het Tour-parcours was een belangrijk stukje in de Jumbo-Visma-puzzel, net als de presentatie van de Giro van 2020 op 24 oktober dat zal zijn. Het Vuelta-parcours wordt pas in december bekendgemaakt en is wat minder van belang voor de keuzes.

"We hebben nog niet met de drie kopmannen over hun programma gesproken", aldus Zeeman. "Ik denk na een eerste blik dat het Tour-parcours bij alle drie past. We wachten nu nog de bekendmaking van het Giro-parcours af en dan gaan we het in november intern bespreken - ook met de renners - en goede afwegingen maken."

Alles wijst erop dat topaankoop Dumoulin zijn pijlen zal richten op de Ronde van Frankrijk. "Tom heeft al in de media gezegd dat hij zelf het liefst een keer vol voor de Tour wil gaan. En dat is natuurlijk in eerste instantie ook onze gedachte", stelt Zeeman. "Maar nu ik het parcours zie… Ik wil er met de ploeg heel goed over spreken en alle voors en tegens naast elkaar zetten."

'Jammer dat er zo weinig tijdritkilometers in zitten'

Organisator ASO had dinsdag in Parijs geen goed nieuws voor Jumbo-Visma, want de Tour van volgend jaar heeft maar één individuele tijdrit van 36 kilometer en geen ploegentijdrit. Dat zijn beide onderdelen waarop het Nederlandse team met zijn kopmannen tijd denkt te kunnen pakken op de concurrentie.

"Dit parcours is afwijkend van wat we de afgelopen jaren in grote rondes hebben gezien", zegt Zeeman. "Ik vind het jammer dat er zo weinig tijdritkilometers in zitten. Het is preken voor eigen parochie omdat we uitmuntende tijdrijders in de ploeg hebben, maar ik begrijp niet zo goed waarom ze bij de ASO deze tendens zijn begonnen."

De Franse organisatie geeft als belangrijkste reden dat (lange) tijdritten vaak voor te grote verschillen zorgen tussen de favorieten, waardoor de koers minder aantrekkelijk wordt. "Een wedstrijd kan helemaal op slot gezet worden als een renner een minuut of drie pakt in een tijdrit", erkent Zeeman.

"Aan de andere kant zag je in de Vuelta van dit jaar dat Primoz heel veel tijd pakte in de tijdritten en dat zorgde ervoor dat klimmers als Miguel Ángel López veel meer risico gingen nemen om hun achterstand goed te maken. Op die manier werd het ook een heel aantrekkelijke koers."

De Tour start volgend jaar in verband met de Zomerspelen van Tokio al op zaterdag 27 juni. De traditionele slotrit naar Parijs is op zondag 19 juli.