Ploegleider Nico Verhoeven is bezig aan zijn laatste maanden bij Jumbo-Visma. De Nederlandse wielerploeg heeft besloten na dit seizoen afscheid te nemen van de voormalige profrenner.

"De specifieke kwaliteiten van Verhoeven komen in het veranderende profiel van de ploeg minder tot hun recht. Het einde van dit seizoen is daarom het beste moment om afscheid van elkaar te nemen", schrijft Jumbo-Visma dinsdagavond in een verklaring.

De 58-jarige Verhoeven is al sinds de jaren negentig betrokken bij de Nederlandse ploeg, die bezig is aan een uitstekend seizoen. De formatie van onder anderen Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en Steven Kruijswijk boekte dit jaar al vijftig overwinningen, waaronder etappezeges in de drie grote ronden.

Primoz Roglic leverde daar een belangrijke bijdrage aan. De Sloveen won de Vuelta a España en eindigde als derde in de Giro d'Italia. Kruijswijk eindigde in de Tour de France als derde achter winnaar Egan Bernal en nummer twee Geraint Thomas.

"Verhoeven stond de voorbije jaren mede aan de wieg van die successen", schrijft Jumbo-Visma over de vertrekkende ploegleider. Verhoeven was tussen 1985 en 1995 zelf actief als beroepsrenner en deed meerdere keren mee aan een grote ronde.

Jumbo-Visma hoopt het huidige succes in 2020 op z'n minst te evenaren, want door de komst van Tom Dumoulin staat de ploeg er straks nog sterker voor. De Limburger komt over van Team Sunweb, waarbij hij zijn contract liet ontbinden.