Chris Froome kan door zijn zware blessures nog niet met zekerheid zeggen of hij fit genoeg zal zijn voor de Tour de France van 2020, maar de viervoudig winnaar was dinsdag bij de presentatie van het parcours van de komende Ronde van Frankrijk optimistisch over zijn kansen.

"Mijn herstel gaat tot nu beter dan ik van tevoren had kunnen hopen", zei de 34-jarige Froome in het Palais des Congrès in Parijs. "Er ligt nog veel werk in het verschiet - er moet een plaatje uit mijn heup en flink wat schroeven - maar mijn revalidatie had niet beter kunnen beginnen."

De Brit ging in juni bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné keihard onderuit door een windvlaag. Hij liep daarbij breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog, ribbenkast en nekwervel op.

De renner van Team INEOS, die nooit aan stoppen heeft gedacht, kan sinds eind augustus weer een beetje fietsen en heeft zichzelf sinds het begin van zijn revalidatie ten doel gesteld om mee te doen aan de Tour van 2020.

"Het zou al ongelooflijk zijn als ik volgend jaar aan de start van de Tour zou kunnen staan", aldus Froome, die dinsdag nog enigszins mank liep. "De ronde winnen zou echt onbeschrijflijk zijn na die zware val. Maar op dit moment voelt het al als een overwinning dat ik weer op mijn fiets kan zitten. Mijn eerste doel is om terug te komen op mijn oude niveau."

'Zwaarste parcours van laatste zes jaar'

Froome toonde zich in ieder geval enthousiast over het parcours van de 107e editie van de Ronde van Frankrijk. De organisatie heeft maar één tijdrit ingepland en verder vooral veel heuvel- en bergritten opgenomen in het etappeschema.

"Het is een beestachtig parcours, waarschijnlijk het zwaarste parcours dat ik de laatste vijf of zes jaar heb gezien", zei de Tour-winnaar van 2013, 2015, 2016 en 2017. "Maar het is ook een mooi parcours, dat past bij iedereen die goed kan klimmen. Want de koers zal absoluut beslist worden in de bergen."

Tijdrijder Froome heeft er geen problemen mee dat er maar 36 tijdritkilometers zullen zijn. "Het is wat het is, we moeten ons elk jaar aanpassen aan wat de organisatie voor ons bedenkt, dat hoort erbij. Het zal een heel explosieve koers worden, met heel veel kansen om verschillen te maken in het klassement. En dat wil iedereen zien: een hevige strijd tussen de favorieten."

De Tour start volgend jaar in verband met de Olympische Zomerspelen van Tokio al op zaterdag 27 juni. De traditionele slotrit naar Parijs is op zondag 19 juli.