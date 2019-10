Steven Kruijswijk kijkt uit naar de Tour de France van volgend jaar. Hoewel nog niet is bevestigd dat hij opnieuw aan de start verschijnt, denkt de Jumbo-Visma-renner dat het dinsdag in Parijs bekendgemaakte parcours hem ligt.

"We weten van de laatste jaren dat de organisatie een zwaar en uitdagend parcours wil neerleggen. Het is een verrassende volgorde, met een tijdrit aan het eind en het zware beginstuk", aldus de nummer drie van dit jaar in Parijs tegen de NOS.

"Er is genoeg om naar uit te kijken. Het zal lastig worden en er zitten een paar sleuteletappes in. Het gaat van begin tot eind weer een Tour worden waarin je meteen goed moet zijn."

De 107e editie van de Tour kent volgend jaar één tijdrit, die over 36 kilometer gaat en eindigt op La Planche des Belles Filles. In de eerste vier dagen moet al twee keer worden geklommen.

Verder zal de Ronde van Frankrijk volgend jaar eerst de Pyreneeën aandoen en daarna de Alpen. De beslissing moet in de twintigste en voorlaatste etappe vallen in de Vogezen.

'We hebben nog niks besloten'

Met Kruijswijk, Vuelta a España-winnaar Primoz Roglic én de aangetrokken Tom Dumoulin lijkt het bij Jumbo-Visma dringen voor een plekje in de Tour-ploeg. Kruijswijk maakt zich daar echter geen zorgen om.

"We hebben nog niks besloten en eigenlijk nog niks besproken. Ik wil graag terugkomen naar de Tour. We zullen deze winter de plannen gaan maken", aldus de 32-jarige Brabander.

"Gelukkig mogen er acht renners rijden. We zullen kijken wat het gaat brengen en wat ieders doel is voor komend seizoen. Hoe we het gaan uitvogelen, dat is aan de ploegleiding. Het gaat wel goed komen."

De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in verband met de Olympische Zomerspelen van Tokio al op zaterdag 27 juni. De traditionele slotrit naar Parijs is op zondag 19 juli, vijf dagen voor de openingsceremonie van de Spelen.