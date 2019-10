De Tour de France van 2020 kent maar één tijdrit, al is die wel op de voorlaatste dag en finisht de chronorace op de bekende klim La Planche des Belles Filles in de Vogezen. Verder moet er in de eerste negen dagen al vijf keer flink geklommen worden.

Het parcours van de 107e editie van de Tour werd dinsdag gepresenteerd in Parijs. De organisatie van de grootste wielerwedstrijd ter wereld borduurt voort op de Ronde van Frankrijk van dit jaar door tijdens de hele drie weken op zoek te gaan naar spektakel.

Daarom zijn er niet veel klassieke vlakke ritten voor de sprinters, hoewel Dylan Groenewegen en zijn concurrenten wel een aantal kansen op een etappezege zullen krijgen.

Dat er volgend jaar maar één tijdrit is van 36 kilometer, past ook in de trend van de afgelopen jaren. In het vorige decennium was het normaal dat er twee lange chronoraces in de Tour zaten, maar dat is inmiddels zelden nog het geval.

Zo was er dit jaar een ploegentijdrit van 27,6 kilometer en een individuele tijdrit van 27,2 kilometer. In 2020 zal voor het eerst sinds 2017 een ploegentijdrit ontbreken in de Tour.

De Ronde van Frankrijk zal volgend jaar eerst de Pyreneeën aandoen en daarna de Alpen. De beslissing moet in de twintigste en voorlaatste etappe vallen in de Vogezen. La Planche des Belles Filles zat in 2012, 2014, 2017 en dit jaar al in het parcours van 'La Grande Boucle', maar volgend jaar zal er voor het eerst een tijdrit worden gereden op de col.

'Grand Départ' voor tweede keer in Nice

Het was al bekend dat de 107e editie van de Tour zal beginnen in Nice. De Zuid-Franse stad, start- én finishplaats van de eerste twee ritten, was eerder in 1981 gastheer van het 'Grand Départ'.

De eerste etappe is 170 kilometer lang en gaat over twee lokale circuits die behoorlijk heuvelachtig zijn. De laatste 30 kilometer zijn vlak waardoor er kans is op een sprint. De 190 kilometer lange tweede etappe is een stuk zwaarder met zo'n 3.700 hoogtemeters. De renners komen op de Col de la Colmiane en de Col de Turini boven de 1.500 meter en de uit Parijs-Nice bekende Col d’Èze is op 33 kilometer van de streep de laatste hindernis.

In de eerste week rijdt het peloton al in de Alpen, het Centraal Massief en de Pyreneeën. De eerste aankomst bergop is al op dag vier, in het skioord Orcières-Merlette. Na de eerste echt vlakke rit is de finish van etappe zes op de Mont Aigoual, een berg van ruim 1.500 meter hoogte.

Aan het einde van de eerste week strijken de renners neer in de Pyreneeën, met in het tweede weekend bergritten van 140 en 154 kilometer over bekende cols als de Col de Menté, Port de Balès, Col de Peyresourde en Col de Marie Blanque. De finish ligt wel twee keer na een afdaling.

Tour de France 2020 Negen vlakke etappes

Drie heuvelachtige etappes

Acht bergetappes (vier met aankomst op hoogte)

Eén individuele tijdrit

Twee rustdagen

Tweede week begint op twee eilanden

Na de eerste rustdag begint de tweede Tour-week met een primeur: de renners starten niet op het Franse vasteland, maar op Île d'Oléron, een eiland nabij de westkust even ten noorden van Bordeaux. De finish is op een ander eiland (Île de Ré), waardoor de wind een grote rol zou kunnen spelen in deze etappe.

Daarna gaat het via het midden van Frankrijk naar het oosten, met als hoogtepunten een rit naar de top van de Puy Mary in het Cantalgebergte op vrijdag en op zondag een rit van Lyon naar de top van de Grand Colombier, een steile en lange bergpas in de Jura.

De derde en laatste week begint met drie loodzware bergritten in de Alpen. Etappe zeventien finisht op de Col de la Loze (met 2.304 meter de hoogste klim van de Tour), terwijl er een dag later een rit met ruim 4.000 hoogtemeters over onder meer de Cormet de Roselend en gravelwegen volgt. Na nog een vlakke rit zal de Tour beslist worden in de tijdrit op de laatste zaterdag.

Tijdritkilometers in de Tour de France 2020: 36

2019: 54,8 (27,2 individueel)

2018: 66,5 (31 individueel)

2017: 37,2

2016: 54,5

2015: 41,7 (13,7 individueel)

2014: 54

2013: 90 (65 individueel)

2012: 101,4

2011: 65,5 (42,5 individueel)

2010: 60,9

Tour start in 2020 al op 27 juni

De Ronde van Frankrijk start volgend jaar in verband met de Olympische Zomerspelen van Tokio al op zaterdag 27 juni. De traditionele slotrit naar Parijs is op zondag 19 juli, vijf dagen voor de openingsceremonie van de Spelen. Op de laatste zondag is ook de zevende editie van de vrouwenkoers La Course.

Egan Bernal won dit jaar voor het eerst in zijn carrière de Tour. De pas 22-jarige Colombiaan van Team INEOS bleef zijn teamgenoot Geraint Thomas en Steven Kruijswijk voor. De Nederlander stond voor het eerst op het podium van een grote ronde.

Kruijswijk krijgt volgend jaar bij zijn ploeg Jumbo-Visma gezelschap van Tom Dumoulin, de nummer twee van de Tour van 2018. Met ook nog Vuelta a España-winnaar Primoz Roglic in de gelederen, kan de Nederlandse formatie in 2020 een topteam opstellen in de Tour.

Het profiel van de eerste etappe van de Tour van 2020. (Bron: ASO)