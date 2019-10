Tom-Jelte Slagter rijdt volgend seizoen voor de Pro Continental-wielerploeg Vital Concept-B&B Hotels. De dertigjarige Nederlander komt over van Team Dimension Data en tekent voor één jaar bij de Franse formatie.

"Ik heb dingen veranderd in mijn training en ik hoop dat ik bij deze ploeg weer in staat ben om topprestaties te leveren", zei Slagter maandag op de website van zijn nieuwe ploeg. "Dit contract van een jaar is ideaal, omdat ik de Franse cultuur en de races op de Franse kalender moet ontdekken."

Slagter reed in het verleden voor Rabobank, opvolgers Blanco en Belkin en tussen 2014 en 2017 bij de voorlopers van het huidige EF Education First Pro Cycling. De laatste twee jaar kwam hij uit voor Team Dimension Data. Bij Vital Concept-B&B Hotels komt de Groninger met Pierre Rolland een oude bekende tegen.

"Hij is een renner die ik zeer waardeer en vooral een zeer goede kerel. Het is leuk om elkaar weer tegen te komen in een project waarvan veel nog onduidelijk voor me is", aldus Slagter, die tussen 2016 en 2017 met Rolland bij het toenmalige Cannondale-Drapac reed.

Het wielerjaar 2019 gaat voor Slagter niet de boeken in als zijn beste jaar. De Nederlander reed niet mee in een grote ronde en kon zich ook nauwelijks laten zien in de grote klassiekers (51e in Milaan-San Remo en 43e in Luik-Bastenaken-Luik). Zijn beste prestatie is de zesde plaats in de GP Quebec.

De grootste overwinning van Slagter is het eindklassement in de Tour Down Under van 2013. Een jaar later zette hij met de zesde plaats in Luik-Bastenaken-Luik zijn beste prestatie in een grote klassieker neer.