De internationale wielerunie UCI heeft maandag veiligheidsmaatregelen opgelegd aan de BinckBank Tour. Aanleiding is felle kritiek op het parcours van de in augustus verreden Nederlandse WorldTour-koers.

Veel renners beklaagden zich twee maanden geleden over de smalle wegen, ongemarkeerde vluchtheuvels en veel bochten en gaten in de buurt van de finish. De internationale wielrennersvakbond CPA stelde dat de koers niet WorldTour-waardig is.

Het besluit van de UCI - genomen in samenspraak met de CPA - houdt onder meer in dat er vanaf volgend jaar een technisch adviseur aanwezig is in de BinckBank Tour. De adviseur wordt aangewezen door de wielerunie en betaald door de organisatie.

Daarnaast wordt van de organisatie een plan van aanpak verwacht én wordt na de koers aan de hand van een evaluatie een besluit genomen over het al dan niet behouden van de World Tour-status.

Rob Discart, organisator van de BinckBank Tour, liet in augustus al weten te balen van alle ophef, die vooral was ontstaan na de derde rit. "We hebben met dat parcours een inschattingsfout gemaakt. Dit gaan we in de toekomst zeker niet meer zo doen", zei hij.

De eindzege in de BinckBank Tour ging naar Jumbo-Visma-renner Laurens De Plus, die Tim Wellens in de zevende en laatste etappe uit de leiderstrui reed en zijn eerste profoverwinning boekte.