Niki Terpstra is zondag voor het tweede jaar op rij tweede geworden in Parijs-Tours. De Belg Jelle Wallays soleerde naar zijn tweede zege in de Franse semiklassieker.

Terpstra kwam 29 seconden na de winnaar over de streep in Tours. De 35-jarige Nederlander ging in de absolute finale samen met de Belg Oliver Naesen in de achtervolging op Wallays, maar de zege van de renner van Lotto Soudal kwam niet meer in gevaar.

De dertigjarige Wallays, die mede door blessures een lastig jaar kende, viel al op 50 kilometer van de finish aan op een van de onverharde wegen in de finale en rondde zijn solo knap af. Hij was eerder in 2014 de beste in Parijs-Tours.

Terpstra stond voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in zijn carrière op het podium in de semiklassieker. In 2012 en 2017 werd hij derde en vorig jaar kwam hij achter de Deen Søren Kragh Andersen ook als tweede over de finish.

Roy Curvers eindigde als 38e op 4 minuten en 21 van Wallays. De 39-jarige wegkapitein van Team Sunweb reed de laatste koers uit zijn lange loopbaan.