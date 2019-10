Laurens ten Dam had zich zaterdag geen mooier afscheid kunnen wensen als profwielrenner in de Ronde van Lombardije. De 38-jarige Nederlander reed de koers eindelijk weer eens uit en bovendien ging de zege naar zijn goede vriend Bauke Mollema.

"Het is bijna een sprookje", zegt Ten Dam, die zelf op zeventien minuten en 39 seconden achterstand van Mollema als 94e finishte in Como, op de website van zijn ploeg CCC.

"Ik sluit mijn carrière af op de dag dat Bauke, mijn landgenoot en vriend, de koers wint. Ik ga vanavond met hem eten, dus dat wordt een dubbel feest. Het is gek hoe sommige dingen kunnen lopen."

Ten Dam en Mollema vermaakten de Nederlandse wielerfans in de Tour de France van 2013, die werd omgedoopt tot de 'Tour van Bau en Lau'. Ze eindigden uiteindelijk op de zesde (Mollema) en dertiende (Ten Dam) plaats.

Bauke Mollema werd de derde Nederlandse winnaar van de Ronde van Lombardije. (Foto: Getty Images)

'Ik heb genoten van mijn laatste race'

Ten Dam zette een maand voor zijn 39e verjaardag een punt achter zijn loopbaan. Hij reed jarenlang voor Rabobank en de opvolgers daarvan: Blanco, Belkin en Lotto-Jumbo. Vervolgens fietste hij drie jaar bij Sunweb en dit jaar bouwde hij af bij CCC.

"Ik heb genoten van mijn laatste race. In Lombardije heb ik volgens mij nooit zulk lekker weer meegemaakt", vertelt de routinier, die zeven keer meedeed aan de Ronde van Lombardije, maar alleen in 2012 de streep haalde (39e).

"Ik had goede benen, maar op de Sormano gingen ze te snel. Ik was blij dat ik er op de Ghisallo nog bij zat. Ik heb zo hard mogelijk gewerkt en ben blij hoe mijn laatste race is verlopen."

Ten Dam boekte met een etappe in de Koers van de Olympische Solidariteit en een rit in het Critérium International slechts twee profzeges, maar hij hielp Tom Dumoulin in 2017 wel als knecht bij Sunweb aan de eindzege in de Giro d'Italia.