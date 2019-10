Dylan Groenewegen heeft zaterdag de vijftigste zege geboekt in zijn wielerloopbaan. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma won in Zeeland de Tacx Pro Classic.

Groenewegen bleef na 204,5 kilometer tussen Middelburg en Neeltje Jans de Italiaan Elia Viviani van Deceuninck-Quick-Step (tweede) en zijn landgenoot Arvid de Kleijn van Metec-TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel (derde) voor in een massasprint.

De Amsterdammer profiteerde optimaal van het goede werk van zijn ploeggenoten. Hij werd in de laatste honderden meters perfect afgezet en klaarde vervolgens de klus op overtuigende wijze.

Groenewegen verpestte zodoende het feestje van Viviani. De dertigjarige routinier reed zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick-Step, want hij maakt na dit jaar de overstap naar Cofidis.

Groenewegen zegevierde dit jaar zestien keer

Groenewegen zegevierde alleen dit jaar al zestien keer. Hij was eerder onder meer de sterkste in twee etappes in de Tour de France (waaronder de ploegentijdrit), twee etappes in Parijs-Nice en drie etappes in de Ronde van Groot-Brittannië.

De topsprinter heeft daarmee een groot aandeel in het ongekend succesvolle jaar van Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie zegevierde in totaal 51 keer, waarmee het achter Deceuninck-Quick-Step (66) tweede staat op de jaarranglijst.

De Tacx Pro Classic maakt deel uit van de UCI Europe Tour, een niveau onder de UCI World Tour. De organisatie heeft wel de ambitie om uit te groeien tot tweede grote wielerklassieker van Nederland, naast de Amstel Gold Race.