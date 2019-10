Bauke Mollema realiseerde zich in de Ronde van Lombardije dat hij tijdens de beklimming van de Civiglio in de aanval moest gaan op het moment dat het tempo even zakte. De Groninger demarreerde zaterdag op 19 kilometer van de finish en soleerde naar de winst.

"De andere jongens zijn explosiever dan ik. Toen het tempo even inzakte, wist ik dat ik moest gaan", zei Mollema na zijn overwinning over het moment dat hij wegsprong uit de groep met favorieten.

De 32-jarige renner van Trek-Segafredo, die op het podium zichtbaar geëmotioneerd was, bouwde op de klim een voorsprong van twintig seconden op de achtervolgende groep op. In de afdaling van de Civiglio breidde hij de marge verder uit.

"De afdaling ging ook heel goed", aldus Mollema. "Ik wist dat ze daar niet sneller dan ik zouden gaan. De laatste 10 kilometer heb ik constant vol gas gegeven. Het is ongelooflijk om deze race te winnen."

Bauke Mollema won als derde Nederlander de Ronde van Lombardije. (Foto: Getty Images)

'Misschien onderschatten ze me wel'

Vooraf behoorde de Nederlander niet tot de topfavorieten voor de overwinning in de Ronde van Lombardije. Desondanks slaagde de favorietengroep met onder anderen Alejandro Valverde, Primoz Roglic en Egan Bernal er niet meer in om het gat te dichten.

"Misschien onderschatten ze me wel", stelde hij. "Ik voelde me de hele week al goed, eigenlijk de laatste weken al. Ik wachtte op mijn moment. Gelukkig was dat moment vandaag."

Mollema hield nummer twee Valverde uiteindelijk zestien seconden achter zich en werd zo de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Lombardije sinds 1981. Toen ging Hennie Kuiper met de zege aan de haal in het laatste wielermonument van het seizoen.

Voor Mollema is het een van zijn mooiste zeges uit zijn carrière. Eerder won hij onder meer een etappe in de Tour de France, de Clásica San Sebastián en een rit in de Vuelta a España.