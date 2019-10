Bauke Mollema heeft zaterdag de 113e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De Groninger bekroonde een solo van 19 kilometer met de overwinning.

Mollema hield Alejandro Valverde zo'n twintig seconden achter zich. De Spanjaard werd voor de derde keer tweede in Lombardije, nadat hij 2013 en 2014 ook net naast de zege greep. Tour de France-winnaar Egan Bernal eindigde als derde.

De 32-jarige Mollema is de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Lombardije sinds 1981. Toen ging Hennie Kuiper met de overwinning aan de haal in het laatste wielermonument van het seizoen.

Mollema is de derde Nederlander die zegeviert in Lombardije. Naast Kuiper won Jo de Roo de 'koers van de vallende bladeren'. Hij was in 1961 en 1962 de sterkste in de Italiaanse wielerwedstrijd.

Voor Mollema is het de eerste keer dat hij een wielermonument wint. Eerder in zijn carrière won de renner van Trek-Segafredo onder meer een etappe in de Tour de France, de Clásica San Sebastián en een rit in de Vuelta a España. Iets meer dan een jaar geleden boekte hij in de Italiaanse eendagskoers GP Bruno Beghelli zijn laatste zege.