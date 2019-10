Bauke Mollema heeft zaterdag de 113e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De Groninger kwam na een solo van 19 kilometer als eerste over de finish in Como.

Mollema hield Alejandro Valverde zestien seconden achter zich. De Spanjaard werd voor de derde keer tweede in Lombardije, nadat hij 2013 en 2014 ook net naast de zege greep. Tour de France-winnaar Egan Bernal eindigde als derde.

De 32-jarige Mollema is de eerste Nederlandse winnaar van de Ronde van Lombardije sinds 1981. Toen ging Hennie Kuiper met de zege aan de haal in de laatste klassieker van het seizoen. In 1961 was Jo de Roo de eerste Nederlander die de 'koers van de vallende bladeren' won en een jaar later triomfeerde hij opnieuw.

Voor Mollema is het de eerste keer dat hij een wielermonument wint. Naast de Ronde van Lombardije worden Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik tot de monumenten in de wielersport gerekend.

Eerder in zijn carrière won Mollema onder meer een etappe in de Tour de France, de Clásica San Sebastián en een rit in de Vuelta a España. Iets meer dan een jaar geleden boekte hij in de Italiaanse eendagskoers GP Bruno Beghelli zijn laatste zege.

Laurens ten Dam reed in Lombardije zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière. De 38-jarige renner van CCC, die in juli aankondigde na dit seizoen te stoppen, eindigde op bijna achttien minuten van zijn landgenoot als 94e.

Peloton dunt uit op steile Muro di Sormano

In de 243 kilometer lange editie van de Ronde van Lombardije vormde zich een vroege kopgroep van acht renners, onder wie de Fransman Rémi Cavagna en de Italianen Fausto Masnada, Davide Ballerini en Marco Marcato.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en bouwden een voorsprong van meer dan vijf minuten op. Op de Muro di Sormano, met stukken van 27 procent de steilste klim van de dag, werden zij weer ingerekend en dunde het peloton uit tot zo'n veertig renners.

Vervolgens reden Tim Wellens en Emmanuel Buchmann weg op de Civiglio. Nog voor de top van deze beklimming werd het duo weer gegrepen door de favorietengroep. Uit dat gezelschap was Vincenzo Nibali, de winnaar van 2015 en 2017, op dat moment al gelost.

Mollema behoorde nog wel tot die groep en ging na een aanval van Valverde op de Civiglio in de achtervolging. Hij passeerde de kopman van Movistar op 19 kilometer van de meet en had al snel een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers te pakken.

Onder anderen Pierre Latour, Primoz Roglic en Valverde gingen nog op jacht naar Mollema, maar de renner van Trek-Segafredo hield stand en boekte een van de mooiste overwinningen uit zijn carrière.