Roy Curvers zet een punt achter zijn lange wielerloopbaan. De 39-jarige Limburger rijdt zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers en treedt daarna toe tot de trainersstaf van Team Sunweb.

Al in 2008 was Curvers onderdeel van Team Sunweb, dat toen onder de naam Skil-Shimano het eerste jaar in het profpeloton beleefde. De wegkapitein reed acht keer een grote ronde, waar hij altijd in dienst van de ploeg reed.

Curvers was onderdeel van de Duitse ploeg met Nederlandse roots die in de Vuelta a España van 2011 voor het eerst een ritzege in een grote ronde pakte en vier jaar later zowel Milaan-San Remo als Parijs-Roubaix won.

"Natuurlijk baal ik ervan dat mijn carrière ten einde is, maar ik ben blij dat ik langer bij Team Sunweb kan blijven en dat ik in de wielerwereld actief kan blijven", aldus Curvers.

Team Sunweb-directeur Iwan Spekenbrink: "Roy heeft zich ontwikkeld tot een van meest gerespecteerde renners van het peloton en is echt belangrijk voor de ploeg. We zijn blij dat we met hem kunnen blijven samenwerken."

In zijn laatste koers als profrenner wacht Curvers zondag een parcours ruim 216 kilometer tussen Chartres en Tours. Vorig jaar ging de winst in Parijs-Tours naar zijn Deense ploeggenoot Søren Kragh Andersen.

Roy Curvers was tijdens de Giro d'Italia van vorig jaar ploeggenoot van Tom Dumoulin, die tweede werd. (Foto: Getty Images)