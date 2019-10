Jumbo-Visma verschijnt zaterdag met een sterke ploeg aan de start van de 113e editie van de Ronde van Lombardije. Primoz Roglic en Steven Kruijswijk voeren de zevenkoppige formatie aan.

Roglic en Kruijswijk krijgen in de koers over 247 kilometer van Bergamo naar Como hulp van Robert Gesink, Neilson Powless, Koen Bouwman, George Bennett en Sepp Kuss.

De in topvorm verkerende Roglic won vorige maand de Vuelta a España en was onlangs nog de beste in de kleinere Italiaanse koersen Giro dell'Emilia en Tre Valli Varesini.

Kruijswijk werd deze zomer derde in de Tour de France en maakte in de Tre Valli Varesini zijn eerste kilometers sinds zijn opgave in de Vuelta, al behoorde hij in de Italiaanse koers tot een van de vele uitvallers.

Vorig jaar was de Nieuw-Zeelander Bennett in de Ronde van Lombardije op plaats tien de beste Jumbo-Visma-renner; Roglic werd toen zeventiende. De winst ging naar Thibaut Pinot.