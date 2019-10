Egan Bernal heeft donderdag zijn eerste overwinning geboekt sinds zijn eindzege in juli in de Tour de France. De Colombiaanse renner van Team INEOS schreef de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte op zijn naam.

Bernal kwam na 183 kilometer solo over de finish op de Santuario di Oropa. Hij ging er op het einde van de 10 kilometer lange slotklim vandoor en hield vervolgens vrij eenvoudig stand.

Achter Bernal eindigde zijn land- en ploeggenoot Iván Ramiro Sosa op zes seconden achterstand als tweede en de Fransman Nans Peters van AG2R op acht seconden als derde.

Bernal is de opvolger van Sonny Colbrelli. De Italiaan was vorig jaar in het shirt van Bahrain Merida na een massasprint de sterkste in Gran Piemonte.

'Sosa was misschien wel de sterkste'

"Ik voelde me vanmorgen bij het opstaan goed en wilde graag winnen, al weet ik ook hoe moeilijk dat is. Mooi dat ik mijn eerste zege in Italië binnen heb en het is bovendien mijn eerste overwinning in een eendagskoers", zei Bernal aan de finish.

"Maar zonder de hulp van mijn ploeggenoten was dit waarschijnlijk niet gelukt. Sosa was misschien wel de sterkste, als ik zag hoe hij voor mij het tempo maakte in de klim."

Gran Piemonte, die geen deel uitmaakt van de WorldTour, geldt als laatste voorbereidingskoers voor de Ronde van Lombardije, die zaterdag op het programma staat.