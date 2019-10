De ZLM Tour promoveert volgend jaar naar de UCI ProSeries, zo blijkt uit de wielerkalender die de internationale wielerunie UCI woensdag presenteerde. Dat betekent dat de Nederlandse wielerkoers deel uitmaakt van de nieuwe divisie onder de WorldTour.

De afgelopen edities behoorde de ZLM Tour tot de UCI Europe Tour. Vorig jaar ging de meerdaagse wedstrijd niet door omdat enkele beoogde etappeplaatsen waren afgehaakt.

De ZLM Tour staat volgend jaar van 3 tot en met 7 juni op het programma, een week eerder dan dit jaar. De verplaatsing op de kalender is het gevolg van de promotie van de rittenkoers.

"Als organisatie zijn we trots dat we zijn ingedeeld in deze nieuwe UCI-categorie en hebben we enorm veel zin om samen met alle andere betrokken partijen er weer een mooi wielerfeest van te maken", aldus Martin de Kok van Libéma Profcycling, dat met verzekeringsmaatschappij ZLM voor de organisatie tekent.

De ZLM Tour werd dit jaar gewonnen door Mike Teunissen. De Nederlander van Jumbo-Visma liet zijn Noorse ploeggenoot Amund Grøndahl Jansen achter zich in het eindklassement.

UCI zet veiligheid in wielersport hoog op agenda

De UCI maakte woensdag ook bekend dat de veiligheid in de wielersport hoog op de agenda staat. De bond gaat daarbij samenwerken met rennersvakbond CPA. "De veiligheid van de renners is een absolute prioriteit", laat UCI-voorzitter David Lappartient weten. "Ik wil de CPA bedanken voor hun medewerking."

"Met de hele wielerfamilie hebben we al veel gedaan om de veiligheid te verbeteren, al herinneren recente ongevallen ons eraan dat we niet op onze lauweren mogen rusten. We gaan gezamenlijk de terechte bezorgdheid van de renners het hoofd bieden."

De veiligheid in het wielrennen staat de laatste maanden regelmatig ter discussie. In augustus overleed het Belgische talent Bjorg Lambrecht na een valpartij in de Ronde van Polen. Later die maand stelde CPA-voorzitter Gianni Bugno dat het gevaarlijke parcours in de BinckBank Tour niet in de WorldTour thuishoort.