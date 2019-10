Michael Woods heeft woensdag Milaan-Turijn op zijn naam geschreven. De Canadees van EF Education First was in de pittige slotfase van de herfstklassieker de sterkste van een uitgedund groepje met favorieten.

De honderdste editie van de oudste wielerkoers ter wereld - opgericht in 1876 - ging over 179 kilometer en kende traditioneel een pittige slotfase met de finish op de Superga in Turijn.

In de laatste honderden meters zette Woods aan en kwam niemand meer bij hem in het wiel. Alejandro bleef het dichtst bij hem in de buurt en werd tweede, voor Adam Yates (derde).

Bauke Mollema was op plek zeven de beste Nederlander. De renner van Trek-Segafredo moest naast Woods, Valverde en Yates Tiesj Benoot, David Gaudu en Egan Bernal voor zich dulden.

Voor de bijna 33-jarige Woods betekende het succes in Italië zijn tweede overwinning van het seizoen. Eind januari was hij de beste in de tweede rit van de Australische Herald Sun Tour.

Vorig jaar ging de zege in Milaan-Turijn naar Thibaut Pinot, die dit jaar ontbrak in Italië. De Fransman van Groupama-FDJ heeft al een punt achter zijn seizoen gezet.