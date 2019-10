Primoz Roglic heeft dinsdag de Italiaanse eendagskoers Tre Valli Varesine gewonnen. De Sloveen bezorgde Jumbo-Visma daarmee al de vijftigste overwinning van het seizoen.

Roglic reed in de slotkilometer in Varese weg uit een favorietengroep en kwam solo over de streep. Giovanni Visconti finishte als tweede. Toms Skujins, de winnaar van vorig jaar, moest genoegen nemen met de derde plaats.

De 99e editie van de Tre Valli Varesine verliep verre van vlekkeloos. In de chaotische slotfase van de 198 kilometer lange koers werd een groep achtervolgers op koploper Luis León Sánchez verkeerd gestuurd. Onder anderen Wilco Kelderman was daardoor direct kansloos voor de zege.

Sánchez hield stand tot onder de vlag voor de laatste kilometer, maar werd toen alsnog ingerekend. Op een versnelling van Roglic, zaterdag al winnaar van de Giro dell'Emilia, had niemand een antwoord.

Steven Kruijswijk maakte in de Tre Valli Varesine zijn rentree na zijn opgave in de Ronde van Spanje, maar speelde uiteindelijk geen rol in de finale.

Succesvolste jaar ooit voor Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is bezig aan het succesvolste jaar in de historie van de ploeg. Vorig jaar bleef de teller nog steken op 33 overwinningen.

Met dertien zeges heeft Roglic, die onder meer de Ronde van Spanje op zijn naam schreef, een groot aantal in het succes. Binnen de ploeg wist alleen Dylan Groenewegen (veertien zeges) dit jaar vaker te winnen.

De Tre Valli Varesine is een van de voorbereidingskoersen op de Ronde van Lombardije. De laatste klassieker van het jaar wordt zaterdag verreden.

Van Emden derde in Mémorial Frank Vandenbroucke

Jos van Emden wist later dinsdag net geen 51e overwinning aan het totaal van Jumbo-Visma toe te voegen. Hij eindigde als derde in Binche-Chimay-Binche, ook bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke.

De 34-jarige Van Emden werd na 198 kilometer koers in een sprintje op de kasseien geklopt door de Belg Tom Van Asbroeck. Oliver Naesen finishte als tweede, Tim Roosen werd vierde.

Van Asbroeck, rijdend voor Israel Cycling Academy, volgt op de erelijst Danny van Poppel op. Hij werd vorig jaar na Adrie van der Poel, Jelle Nijdam en Ramon Sinkeldam de vierde Nederlandse winnaar van de Waalse koers.