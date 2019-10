Julian Alaphilippe, die met twaalf zeges een van de succesvolste renners van 2019 is, heeft een punt achter zijn seizoen gezet. De 27-jarige Fransman zal daardoor zaterdag niet starten in de Ronde van Lombardije.

"Ik vind het erg jammer dat ik niet mee kan doen aan de Ronde van Lombardije en dat mijn geweldige seizoen tot een einde is gekomen", zegt Alaphilippe dinsdag in een persbericht van zijn ploeg Deceuninck-Quick Step.

De explosieve klimmer begon zijn jaar eind januari in Argentinië, staat op 66 koersdagen en merkte anderhalve week geleden bij de WK in Yorkshire - waar hij 28e werd in de wegrit - dat hij te vermoeid is om nog goede resultaten neer te zetten.

"Ik heb heel hard gewerkt om voor de derde keer dit seizoen te kunnen pieken, na de klassiekers in het voorjaar en de Tour de France, maar op de WK werd duidelijk dat ik niet de vorm heb die ik zou willen hebben. Daarom is het logischer om nu te gaan herstellen richting het komende seizoen."

Alaphilippe won dit jaar onder meer de Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Waalse Pijl en twee etappes in de Tour. Bovendien droeg hij in Frankrijk veertien dagen de gele leiderstrui. "Ik zal dit jaar nooit vergeten", zegt hij. "Ik kan niet beschrijven hoe speciaal het was."

De Ronde van Lombardije van zaterdag is de laatste klassieker en de voorlaatste WorldTour-koers van het jaar.