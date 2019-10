De Nederlandse wielrenner Edo Maas van de opleidingsploeg van Team Sunweb is zondag zwaargewond geraakt tijdens een wedstrijd. Zijn toestand is stabiel, meldt zijn ploeg maandag.

De negentienjarige renner knalde tijdens de Piccolo Lombardia - de Ronde van Lombardije voor beloften - op een auto, die op het parcours gereden was. Het ongeluk gebeurde in de afdaling van de Madonna del Ghisallo.

Maas werd met breuken aan nek, rug en gezicht afgevoerd naar een ziekenhuis in Milaan. Hij wordt daar verder onderzocht om de exacte schade te bepalen. De renner is momenteel buiten bewustzijn, maar hij verkeert niet in levensgevaar.

Maas wordt aan zijn bed bijgestaan door zijn familie en vriendin. De arts van de opleidingsploeg is ook onderweg naar Milaan.

De ploeg vraagt om privacy in een persverklaring, die is uitgegeven op verzoek van de familie, om privacy. "We zijn in gedachten bij Edo en zijn geliefden in deze zware tijden."