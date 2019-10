Laurens ten Dam sluit zijn lange wielerloopbaan zaterdag af in de Ronde van Lombardije. De 38-jarige renner kondigde in juli al aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen.

"Ik heb Lombardije pas één keer uitgereden, maar ik denk dat ik de juiste vorm heb om zaterdag nog een keer de finish te halen en mijn afscheid te vieren", zegt Ten Dam maandag op de site van zijn ploeg CCC.

"Ik vind het altijd mooi om in Italië te koersen en ben blij dat ik mijn loopbaan kan beëindigen in Milaan-Turijn (de semiklassieker die woensdag op het programma staat, red.) en in Lombardije. Ik kijk ernaar uit en hoop mijn carrière op een mooie manier af te sluiten."

Ten Dam, die volgende maand 39 wordt, is bezig aan zijn zestiende seizoen als prof. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Bankgiroloterij en was daarna actief bij achtereenvolgens Shimano-Memory Corp, Unibet.com, Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant-Alpecin, Sunweb en sinds dit seizoen bij CCC.

De geboren Groninger viel in mei in de zesde etappe van de Giro d'Italia en miste mede daardoor voor het eerst sinds 2010 de Tour de France. De klimmer kende in 2014 zijn hoogtepunt met een negende plek in de Ronde van Frankrijk.

Ten Dam bereidde zich vorige week voor op zijn laatste twee koersen in de CRO Race in Kroatië, waar hij 78e werd in het eindklassement. De Ronde van Lombardije van zaterdag is de laatste klassieker en de voorlaatste WorldTour-koers van het jaar.