Tom Dumoulin is van plan om volgend jaar de Tour de France en de Olympische Spelen te combineren, ook al zijn de evenementen vlak na elkaar. De aanwinst van Jumbo-Visma benadrukt wel dat nog niets zeker is.

"Ik kan me voorstellen dat Jumbo-Visma me heel graag in de Tour wil hebben en ik wil mezelf graag ook op de Olympische Spelen hebben, dus dat is het meest aannemelijke scenario", aldus Dumoulin tegen de NOS.

De Tour de France van 2020 eindigt op 19 juli, waarna de wegwedstrijd bij de Spelen in Tokio op 25 juli op het programma staat. Vier dagen later volgt de olympische tijdrit.

"Maar het ligt ook aan de parcoursen en die zijn nog niet bekend, dus ik ga nog geen beloftes doen", zegt Dumoulin, die beaamt dat hij wel liever wat meer tijd tussen beide evenementen had gehad.

"Het is niet het meest ideale scenario, dus in dat geval ga ik vol voor de Tour en ben ik ervan overtuigd dat ik de Olympische Spelen erbij kan doen. Dat heb ik al eerder laten zien (Dumoulin pakte in 2016 zilver op de olympische tijdrit, red)."

'Het gaat steeds beter'

De 28-jarige Dumoulin miste een groot deel van dit seizoen door de knieblessure die hij in mei opliep in de Giro d'Italia. De Limburger is inmiddels op de weg terug en zit in de eindfase van zijn herstel.

"Het gaat heel goed. Ik heb zaterdag vier uur met Jos van Emden door de Limburgse heuvels gereden en dat was mijn langste trainingsrit tot nu toe. Een kleine overwinning", zegt hij.

"Het gaat steeds beter. Ik ga naar de fysio, doe aan zwemmen en ben eigenlijk elke dag aan het fietsen. Ik ben er lang uit geweest en dat merk ik. Ik ben nog niet de Tom Dumoulin van 2017 of 2018."

Het is nog niet bekend wanneer Dumoulin komend seizoen zijn eerste kilometers maakt in het tricot van Jumbo-Visma, waarbij veel toprenners dit jaar hun contract verlengden.