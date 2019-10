Mathieu van der Poel is zondag als zesde geëindigd in de Famenne Ardenne Classic, zijn laatste wegkoers van het jaar. In Italië werd Bauke Mollema vijfde in de GP Beghelli.

Van der Poel leek afgelopen donderdag in de Duitse eendagskoers Sparkassen Münsterland Giro al zijn laatste wedstrijd op de weg gereden te hebben, maar de 24-jarige Nederlander stapte zondag in België nog op voor de Famenne Ardenne Classic.

De 1.1-koers werd als de WK van een week geleden in Yorkshire verreden in de regen. Dat weerhield Van der Poel er niet van om op veertig kilometer van de streep aan te vallen. De renner van Corendon-Circus belandde in een kopgroep, maar die kreeg niet veel ruimte.

Na een spannende finale sloegen de Belgen Dimitri Claeys en Baptiste Planckaert en de Fransman Anthony Turgis wel een beslissende gaatje met het peloton.

Claeys reed in de slotkilometer weg bij zijn medevluchters en won de wedstrijd. Planckaert eindigde als tweede en de Nederlander Timo Roosen van Jumbo-Visma stak Turgis nog voorbij en pakte de derde plek. Van der Poel won de sprint van het peloton en kwam als zesde over de streep.

'VDP' beëindigt zijn wegseizoen met elf overwinningen. Hij gaat zich na een korte pauze richten op het veldrijden, de sport waarin hij regerend wereldkampioen is.

Colbrelli klopt Valverde in GP Beghelli

De Italiaan Sonny Colbrelli won in eigen land de GP Beghelli. De sprinter van Bahrain Merida klopte Alejandro Valverde na bijna tweehonderd kilometer met start en finish in Monteveglio.

Mollema deed net als zaterdag in de Giro dell'Emilia (vierde) mee met de besten. De 32-jarige Groninger eindigde achter de Australiër Jack Haig en de Fransman David Gaudu als vijfde.

De Giro dell'Emilia en de GP Beghelli gelden als voorbereidingswedstrijden op de Ronde van Lombardije. De laatste klassieker van het wielerjaar staat volgende week zaterdag op het programma.