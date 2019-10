Justin Goetzee is per 1 oktober vertrokken als algemeen directeur van schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. De Bredanaar had een verschil van inzicht over de toekomstige organisatie, meldt Jumbo-Visma vrijdag.

Goetzee kwam begin dit jaar over van de huidige Keuken Kampioen Divisie-ploeg NAC Breda om de overkoepelende organisatie van de twee sportteams te leiden. Hij moest onder meer de samenwerking tussen de wieler- en schaatsploeg intensiveren.

"Gaandeweg het traject werd mij steeds duidelijker dat niet iedereen hetzelfde beeld had bij de implementatie van onze gezamenlijke toekomstvisie. Daaruit heb ik geconcludeerd dat het beter is om afscheid te nemen", zegt hij in een persbericht.

De taken van Goetzee worden overgenomen door Richard Plugge, die nu nog algemeen directeur van de wielerploeg is. Merijn Zeeman blijft sportief directeur van de wielerploeg, Jac Orie bij de schaatsploeg.

Ton van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van Jumbo-Visma, betreurt het vertrek van Goetzee. "Maar we respecteren zijn besluit. Hij heeft met veel enthousiasme een aantal zaken in gang gezet waar wij succesvol op voort kunnen bouwen en ik wens hem veel succes in zijn verdere carrière."

Goetzee was sinds 2013 werkzaam bij NAC Breda, maar vertrok daar in september vorig jaar. Hij verklaarde zich destijds solidair aan de vertrokken technisch directeur Hans Smulders. Die moest weg vanwege de teleurstellende resultaten van de toenmalig Eredivisionist.