Roompot-Charles houdt definitief op te bestaan. De procontinentale wielerploeg was al een tijdje op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en heeft vrijdag bekendgemaakt die zoektocht te staken.

In juli werd al bekend dat Roompot Vakantieparken na vijf jaar zou stoppen als hoofdsponsor van de Nederlandse formatie, die vorig jaar zomer fuseerde met Sniper Cycling.

"We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht te sturen. Je blijft immers hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief", zegt teammanager Michael Zijlaard in een persbericht.

Roompot Vakanties werd in 2014 de hoofdsponsor van het toenmalige Orange Cycling. De ploeg werd opgericht door Michael Boogerd, Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel en Zijlaard. Door de eerder genoemde fusie heet de ploeg sinds dit jaar Roompot-Charles.

De wielerformatie geldt onder meer als een springplank voor talenten die de stap naar de WorldTour willen maken. Onder anderen Jumbo-Visma-sprinter Dylan Groenewegen reed in het verleden voor Roompot.

'We zijn een perfecte leerling geweest'

Zijlaard wil vooral positief terugkijken op de afgelopen vijf jaar met zijn ploeg en zegt trots te zijn op de "smetteloze staat van dienst" van Roompot-Charles.

"Er zijn nooit noemenswaardige problemen geweest, we hebben steeds correct gehandeld en zijn onze financiële verplichtingen nagekomen ten aanzien van de UCI en andere betrokkenen. We zijn steeds een perfecte leerling geweest en daar mogen we gerust trots op zijn."

In de komende weken verschijnt Roompot-Charles nog aan de start van een aantal eendagskoersen. In het veldrijden komen Lars Boom en Sean De Bie nog een paar keer in het tricot van de Nederlandse ploeg in actie.