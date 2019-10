De Nederlandse baanwielrenners verwachten over twee weken bij de EK in eigen land op alle disciplines om de medailles mee te kunnen strijden. De ploeg is woensdag bekendgemaakt door wielerbond KNWU.

Bondscoaches Hugo Haak (sprint) en Adriaan Helmantel (duur) kunnen voor het toernooi in Apeldoorn een beroep doen op veel sterke renners, die bovendien belangrijke punten kunnen pakken met het oog op plaatsing voor de Olympische Spelen.

"We staan er goed voor en gaan met veel vertrouwen naar de EK", zegt Helmantel. "Op alle onderdelen waar we aan de start staan, hebben we de ambitie om mee te doen voor de medailles."

Bondscoach Haak spreekt van "de sterkst mogelijke ploegen" waar hij over kan beschikken. "Bij de mannen willen we er als regerend Europees kampioen teamsprint alles aan doen om de titel in eigen huis te houden. Bij de vrouwen verwacht ik ook dat wij om de medailles kunnen strijden."

Teamsprinters grote blikvangers

De teamsprinters Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli gelden als de blikvangers van de equipe. Zij veroverden de afgelopen twee jaar de wereldtitel en werden eind vorig jaar bij het Sportgala tot sportploeg van het jaar verkozen.

Bij de vrouwen vormen Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet de ploeg bij de teamsprint. Braspennincx rijdt ook nog sprint en keirin, net als Laurine van Riessen. Lamberink en Van der Peet starten op de 500 meter tijdrit.

Jan-Willem van Schip rijdt bij de mannen het omnium, de puntenkoers en met Yoeri Havik de madison. Voor scratch en afvalkoers wordt nog een renner aangewezen. Op sprint staan Hoogland en Lavreysen aan de start, terwijl keirin door Büchli en Lavreysen wordt afwerkt. Theo Bos en Sam Ligtlee rijden de 1 kilometer tijdrit.

Bij de duuronderdelen wordt bij de vrouwen veelal een beroep op Kirsten Wild gedaan. De regerend wereldkampioene op omnium en madison komt behalve op die disciplines uit op scratch en de afvalkoers. Amy Pieters rijdt de puntenkoers en vormt op de madison een koppel met Wild.