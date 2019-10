Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om zijn seizoen op de weg af te sluiten met een zege. De Nederlander eindigde donderdag als twaalfde bij de Münsterland Giro.

Het was voor Van der Poel zijn laatste wedstrijd op de weg voor dit jaar. De 24-jarige Nederlands kampioen van vorig jaar zou in eerste instantie naar Japan gaan voor het olympische testevent op de mountainbike, maar zag daar vanwege de extra belasting van af en koos voor de koers in Noordrijn-Westfalen.

Van der Poel mengde zich nog wel in de sprint voor de zege, maar kwam tekort om echt mee te doen voor de overwinning in Duitsland.

De renner van Corendon-Circus sloot het seizoen dus niet met een overwinning af, maar kende wel een sterk debuutjaar op de weg. De regerend wereldkampioen bij het veldrijden was onder meer de sterkste in de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen en schreef het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam. Op de WK was hij een van de favorieten, maar moest hij in de laatste ronde lossen uit de kopgroep.

De winst in de Münsterland Giro ging naar Álvaro Hodeg. De Colombiaan van Deceuninck-Quick-Step was in de sprint net te sterk voor Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) en Tim Merlier (Corendon-Circus). Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen kwam als zesde over de meet, terwijl zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen in de slotfase lek reed. Hij was daardoor kansloos in de finale.

De Münsterland Giro staat sinds 2006 op de wielerkalender. Jos van Emden (2007 en 2013) wist de koers twee keer te winnen en in 2010 was Joost van Leijen de beste. Naast Van Emden waren ook Marcel Kittel (2011 en 2012) en André Greipel (2008 en 2014) twee keer de snelste.