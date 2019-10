Mathieu van der Poel denkt vier dagen na de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Yorkshire toch dat hij daarin te weinig heeft gegeten en gedronken. De Nederlander moest zondag in de slotronde lossen uit de kopgroep.

"Ik ben niet iemand die snel excuses zoekt, maar waarschijnlijk heb ik iets te weinig gegeten en gedronken op de lokale rondjes. En dat in combinatie met de kou, waardoor je het ook niet voelt aankomen", zei de 24-jarige Van der Poel donderdag voor de start van de Münsterland Giro tegen de NOS.

Van der Poel viel op 32 kilometer van de streep aan en belandde in de groep die uiteindelijk om de wereldtitel zou strijden. De winnaar van de Amstel Gold Race kon op een kleine 13 kilometer van de meet het tempo niet meer volgen en moest lossen. De wereldtitel ging naar de Deen Mads Pedersen.

Direct na de race liet Van der Poel nog weten niet echt een verklaring te hebben voor zijn inzinking; hij had niet het gevoel dat hij te weinig had gegeten en gedronken. "Normaal voel je dat wel. Nu voelde ik me vijf minuten voordien nog super, en ineens was het gedaan", zei hij toen.

Mathieu van der Poel kwam zeer teleurgesteld over de streep. (Foto: Getty Images)

Van der Poel wel blij met niveau op WK

Echt strijden om de wereldtitel kon Van der Poel uiteindelijk niet, maar de renner van Corendon-Circus is wel te spreken over de rest van de race. "Het is nu gebeurd. Ik was goed op de dag dat ik goed moest zijn, dus ik ben op zich wel tevreden. Ook over de manier waarop ik gekoerst heb."

De Nederlands kampioen op de weg van vorig jaar vindt niet dat hij tactische fouten heeft gemaakt tijdens de race. "Dat heb ik ook voorbij zien komen. Ik vind zelf van niet. Ik zat in de groep die voor de titel ging sprinten. Als ik die inzinking niet had gehad, praatte niemand er nu over."

Van der Poel rijdt donderdag de Münsterland Giro in Duitsland. De Nederlander zou in eerste instantie naar Japan gaan voor het olympische testevent op de mountainbike, maar zag daar vanwege de extra belasting van af en koos voor de koers in Noordrijn-Westfalen.