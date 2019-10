Annemiek van Vleuten en Mathieu van der Poel zijn genomineerd voor de Vélo d'Or, de prestigieuste prijs in het wielrennen die wordt uitgereikt aan de beste renner van het afgelopen seizoen. Er staan in totaal twaalf renners op de lijst.

Naast de twee Nederlanders maken ook de Fransman Julian Alaphilippe, de Colombiaan Egan Bernal, de Ecuadoraan Richard Carapaz, de Belgen Remco Evenepoel en Philippe Gilbert, de Denen Jakob Fuglsang en Mads Pedersen, de Australiër Caleb Ewan, de Sloveen Primoz Roglic en de Italiaan Elia Viviani kans op de prijs.

Van Vleuten is de enige vrouw die genomineerd is. De Utrechtse kroonde zich zaterdag na een indrukwekkende solo tot wereldkampioen op de weg. De 36-jarige Van Vleuten won dit jaar ook de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Rosa en de nationale titel bij het tijdrijden.

Van der Poel kende een sterk debuutjaar op de weg. De 24-jarige wereldkampioen bij het veldrijden was dit seizoen onder meer de sterkste in de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, Dwars door Vlaanderen en schreef het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam.

Met Pedersen is ook de wereldkampioen bij de mannen genomineerd. De winnaars van de drie grote rondes hebben eveneens een nominatie ontvangen. Carapaz won de Giro d'Italia, Bernal de Tour de France en Jumbo-Visma-renner Roglic de Vuelta a España.

Evenepoel is de enige tiener die kans maakt op de prijs. De negentienjarige Belg pakte de Europese titel bij het tijdrijden, won de Clásica San Sebastián en eindigde als tweede bij de tijdrit op de WK.

Mathieu van der Poel won in april de Amstel Gold Race na een knappe comeback. (Foto: Pro Shots)

Nederlander won de Vélo d'Or nog nooit

De Vélo d'Or is een initiatief van het Franse blad Vélo Magazine en wordt uitgereikt sinds 1992. Twintig journalisten uit verschillende landen zullen hun stem uitbrengen. Later dit jaar wordt de winnaar bekendgemaakt.

Nog nooit won een Nederlander de Vélo d'Or. In 2017 werd Tom Dumoulin, die in dat jaar de Giro won, tweede achter Chris Froome. Erik Dekker eindigde in 2001 op de derde plaats. Ook ging de prijs nog nooit naar een vrouw.

Vorig jaar ging Alejandro Valverde er met de winst vandoor. Hij troefde Geraint Thomas en Alaphilippe af. Valverde, die zondag werd onttroond als wereldkampioen, is dit jaar dus niet genomineerd.