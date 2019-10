Jumbo-Visma mag zich de eindwinnaar van de Hammer Series noemen. De organisatie van de wielerkoers heeft donderdag een streep moeten zetten door het slotweekend in Hongkong.

In Hongkong zouden volgende week zondag de laatste koersen worden verreden, na eerdere wedstrijden in Noorwegen en Nederland, maar die kunnen als gevolg van de politieke onrust in de regio niet doorgaan.

Jumbo-Visma ging na de eerste twee weekenden aan de leiding in het klassement en wordt nu dus als winnaar aangewezen. De tweede plek is voor Deceuninck-Quick-Step en het brons gaat naar Team Sunweb.

"Het is jammer dat het niet doorgaat, maar we zijn blij dat we ons de winnaar van de Hammer Series mogen noemen. In de afgelopen jaren is de koers meer en meer gaan leven binnen onze ploeg en ook bij andere formaties", aldus sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma won in Stavanger

De Hammer Series is een relatief nieuw evenement, dat in 2017 van start ging als test. Er worden gedurende het seizoen op drie locaties een klimwedstrijd, sprintetappe en ploegachtervolging verreden.

In mei won Jumbo-Visma de klimwedstrijd in Stavanger, waar het ook bovenaan eindigde in het klassementje. In juni domineerde Deceuninck-Quick-Step in Limburg, maar dat was niet voldoende om de eerste plek in het totaalklassement over te nemen.

Het wielerseizoen is bijna ten einde. Na een aantal kleinere koersen staat volgende week zaterdag nog de Ronde van Lombardije op het programma, waarin de winst vorig jaar naar Thibaut Pinot van Groupama-FDJ ging.