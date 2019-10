Israel Cycling Academy maakt vanaf volgend seizoen deel uit van de WorldTour. De procontinentale wielerploeg neemt de licentie over van Katusha Alpecin.

De samenvoeging van Israel Cycling Academy en Katusha hing al enige tijd in de lucht en werd woensdag bevestigd door Sylvan Adams, mede-eigenaar van de Israëlische formatie.

"Ik zeg al een tijdje dat Israel Cycling Academy vroeg of laat een WorldTour-ploeg zou worden en ik ben blij dat het vanaf volgend seizoen het geval zal zijn", schrijft Adams op Facebook. "Ik wil Katusha-eigenaar Igor Makarov bedanken om met ons in zee te gaan, want ik weet dat hij ook andere opties had."

Het is voorlopig nog onduidelijk welke renners zullen uitkomen voor de nieuwe formatie, maar Adams is in ieder geval ambitieus. "We zullen enkele nieuwe renners aantrekken, onder wie enkele jongens uit de huidige Katusha-ploeg. Ik beloof dat we volgend seizoen van ons zullen laten horen. Dit is nog maar het begin."

Van Winden enige Nederlander bij Israel Cycling Academy

Israel Cycling Academy is nu sowieso voor drie jaar verzekerd van een verblijf in de WorldTour. Bij de huidige procontinentale ploeg is de Nederlander Dennis van Winden actief. Ook de Italiaan Davide Cimolai, de Belgen Ben Hermans en Tom Van Asbroeck en de Spanjaard Ruben Plaza rijden voor de formatie.

Bij Katusha, dat al sinds 2009 deel uitmaakte van de WorldTour, komen onder anderen de Rus Ilnur Zakarin, de Sloveen Simon Spilak en de Spanjaard Daniel Navarro uit. Sinds vorige maand rijdt de Nederlander Dylan Bouwmans als stagiair voor de ploeg.