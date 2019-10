Zelden zal de wegrit bij de WK wielrennen zo zwaar zijn geweest als zondag in Yorkshire. Regen, wind en kou zorgden voor een ongekende slijtageslag, waarin de beste renners ter wereld veranderden in verkleumde en uitgeputte jongetjes.

Na een lange douche in de teambus kon Mathieu van der Poel weer voorzichtig lachen. "Het duurde wel even voordat ik weer warm was", zei de Nederlandse kopman, die na een inzinking in de finale slechts 43e werd op bijna elf minuten van winnaar Mads Pedersen. "Nu gaat het wel weer."

Tijdens de koers deed 'VDP' er alles aan om het een beetje warm te krijgen. Zeven lagen kleding hielpen niet, waarna hij zijn teamgenoten maar aanspoorde om te gaan koersen, in de hoop dat dat de kou zou verdrijven.

"Dit is een koers die ik me nog lang ga herinneren", aldus Van der Poel. "Ik denk dat dat voor iedere renner geldt die hier gereden heeft. Het was ontzettend koud, en daardoor ontzettend zwaar."

Zeker in het eerste deel van het parcours stonden er flinke plassen op de weg. (Foto: Pro Shots)

'Zelden zo afgezien in mijn carrière'

De auto van de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout was na de wedstrijd van ruim 260 kletsnatte kilometers een grote bende. Zijn renners kwamen tijdens de koers meerdere keren langs voor verse kleding en dus lagen er overal regenjasjes en natte armstukken.

"Het weer was extreem, dit maak je niet vaak mee", stelde Moerenhout. "Van begin tot einde regen en kou; het is heel lastig om daar als renner mee om te gaan. Het was een ware slijtageslag. Al op 80 kilometer van de streep zag je dat toppers gewoon uit het wiel werden gereden. En vlak voor de finish reden we met de auto nog langs Julian Alaphilippe, die zat kotsend op zijn fiets."

De Fransman gold voor de koers als een van de favorieten, maar hij kwam niet verder dan de 28e plek. "Als de kou je eenmaal te pakken krijgt, is het heel moeilijk om daar tegen te vechten", stamelde Alaphilippe na afloop. "Ik heb vandaag afgezien op een manier die ik zelden heb meegemaakt in mijn carrière. Dit gaat ons nog lang heugen."

Het peloton was lang een lappendeken van regenkleding. (Foto: Pro Shots)

'Dit is ook wat wielrennen geweldig maakt'

Titelverdediger Alejandro Valverde haalde de finish niet eens. De Spanjaard zocht met nog 80 kilometer te gaan de warmte op. "Ik was volledig verkleumd en vertelde mijn teamgenoten dat ik niet verder kon", zei Valverde tegen Spaanse media. "We wisten dat het een vreselijk uitdagend WK zou worden, maar met dit weer was het wel heel bizar."

De regen en kou waren zelfs voor de in Yorkshire geboren Ben Swift extreem. "Op foto's zal het er vast heel cool uitzien, maar het werd zeker tegen het einde van de koers heel erg koud", vertelde de Brit, die als 31e over de streep kwam. "Dit is het zwaarste WK dat ik gereden heb, maar ik was niet van plan op te geven. Ik heb gereden tot ik niet meer kon."

Moerenhout: "Uiteindelijk is dit ook waarom mensen naar wielrennen kijken en wat deze sport geweldig maakt. In welke andere sport zie je dit, deze heroïek?"