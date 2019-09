Bondscoach Koos Moerenhout zat zondag tijdens de wegrit van de WK wielrennen met de Nederlandse ploeg lange tijd in de ideale situatie, totdat kopman Mathieu van der Poel in volle finale opeens een inzinking kreeg.

"Het ging perfect, tot het bericht kwam dat Mathieu gelost was uit de kopgroep", vatte Moerenhout de loodzware koers in een kletsnat en koud Yorkshire samen.

De 24-jarige Van der Poel zat door een aanval op 32 kilometer van de streep in een kopgroep van vijf die een geruststellende marge had op de achtervolgers. De topfavoriet leek op weg naar de regenboogtrui, maar met nog 12 kilometer te gaan ging het licht in één keer helemaal uit.

"Ik was ook verrast", zei Moerenhout over het lossen van zijn speerpunt. "Het was echt: hè, wat gebeurt er nu? Het ene moment zaten we in zeer kansrijke positie en het volgende moment was alles voorbij. Dus het viel wel even stil in de ploegleidersauto."

De extreme weersomstandigheden in het noorden van Engeland - met de hele dag regen en een gevoelstemperatuur die richting het vriespunt ging - maakten de wegrit voor alle renners vreselijk zwaar.

"Mathieu was gewoon goed vandaag", stelde Moerenhout. "Ik wist wel dat hij het koud had, dat kon je ook wel zien. Maar hij maakte de koers op het moment dat veel renners al klaar waren. Hij kwam alleen net iets te vroeg de man met de hamer tegen."

Het regende de hele dag in Yorkshire. (Foto: Pro Shots)

'Hij kon geen boe of bah meer zeggen'

Van der Poel had na de koers niet direct een verklaring voor zijn abrupte instorting, maar het had alle tekenen van een hongerklop. "Mathieu kon geen boe of bah meer zeggen, zoveel is wel duidelijk", zei Moerenhout, die uitlegde dat het zondag niet makkelijk was om genoeg te blijven eten en drinken.

"Het was een heel hectisch parcours, en het regende extreem. Er lag, zeker op het eerste deel van het parcours, veel water op de weg en waren er diepe sporen. Dat vereiste de hele dag door de volledige aandacht en dan zou eten en drinken er inderdaad bij in kunnen schieten."

Moerenhout, die als bondscoach debuteerde op een WK, was ondanks het tegenvallende resultaat meer dan tevreden met het optreden van zijn ploeg.

"Ik heb genoten van een schitterende wedstrijd van ons team, en ook van Mathieu. We stonden er als één blok en iedereen heeft zijn taak goed uitgevoerd. Maar we kwamen om te winnen en die kans was opeens voorbij op 12 kilometer van de streep. Dat is zwaar balen."