Mads Pedersen kan haast niet geloven dat hij zondag wereldkampioen op de weg is geworden. De 23-jarige renner pakte zondag in het Britse Yorkshire zeer verrassend de regenboogtrui.

"Een ongelooflijke dag", jubelde Pedersen. "Dit hadden we niet gedacht toen we deze morgen vertrokken. Het is de droom van iedere renner om die regenboogtrui te dragen."

Pedersen is de eerste Deense wereldkampioen op de weg. Hij boekte nog nooit een overwinning in een WorldTour-wedstrijd en schreef tot nu toe alleen onder meer de Ronde van Denemarken op zijn naam. De renner van Trek-Segafredo gold dan ook niet als kopman binnen de Deense ploeg.

"Het plan was om mij vooruit te schuiven in aanloop naar de finale. Michael Valgren en Jakob Fuglsang zouden dan van achter komen", liet hij weten. "Maar uiteindelijk volgden ze niet toen Mathieu van der Poel en Matteo Trentin de oversteek maakten."

Mads Pedersen klopte Matteo Trentin verrassend in de sprint. (Foto: Getty Images)

'Ik hoopte dat alle pijn weg zou zijn'

Pedersen maakte deel uit van een kopgroep van vijf, die zich voor het ingaan van de voorlaatste ronde in Harrogate had gevormd. Mathieu van der Poel behoorde ook tot dit gezelschap, maar hij moest op 12 kilometer van de finish lossen. Ook Gianni Moscon haakte even later af uit de kopgroep.

In de sprint leek Matteo Trentin de beste papieren te hebben, maar de Italiaan ging te vroeg aan en werd nog gepasseerd door Pedersen. De Deen had het in de finale van de kletsnatte wegwedstrijd echter niet makkelijk.

"Toen we met drie man voorin overbleven, was het overleven en het beste hopen voor de sprint. Ik hoopte dat als ik de streep zou zien, alle pijn weg zou zijn en ik nog alles zou kunnen geven voor de sprint. Na zesenhalf uur op de fiets zat iedereen stuk. Er kon van alles gebeuren", besloot Pedersen.

Van der Poel, die vooraf als topfavoriet werd gezien voor de wereldtitel, passeerde op bijna elf minuten van Pedersen de streep.