Ook Mathieu van der Poel zelf zag het niet aankomen dat hij zondag in de finale van de wegrit van de WK wielrennen opeens moest lossen. De topfavoriet had van het ene op andere moment geen energie meer, maar verweet zichzelf niks.

"Ik voelde me vrij goed, maar opeens was de tank leeg. Ik kreeg iets wat leek op een hongerklop, waardoor het licht uitging en ik geen trap meer kon doen. Het kwam voor mij ook onverwacht dat het helemaal op was", zei een inmiddels weer vrij montere Van der Poel nadat hij een warme douche had genomen.

De 24-jarige Nederlander viel op 32 kilometer van de streep aan en belandde in de groep die uiteindelijk om de wereldtitel zou strijden. Aan het begin van de laatste ronde rondom Harrogate kon 'VDP' het tempo echter opeens niet meer volgen. Hij kwam amper nog vooruit en eindigde als 43e op bijna elf minuten van de verrassende winnaar Mads Pedersen.

"Ik heb geen er geen verklaring voor", zei Van der Poel over zijn inzinking. "Het heeft ook niet zoveel zin om naar een verklaring te zoeken. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar het was natuurlijk een heel speciale en heel zware koers vandaag."

Mathieu van der Poel maakte in de finale deel uit van een kopgroep van vijf. (Foto: Getty Images)

'Ik heb het enorm koud gehad'

De renners kregen in wegrit van ruim 260 kilometer te maken met barre weersomstandigheden. Het regende de hele dag behoorlijk hard in Yorkshire en de gevoelstemperatuur lag rond het vriespunt.

"Het weer zal ongetwijfeld iets te maken hebben gehad met het feit dat het opeens niet meer ging. Ik denk dat het nog geen vijf minuten droog is geweest", aldus Van der Poel. "Ik heb het de hele dag enorm koud gehad. Op een gegeven moment had ik zes à zeven lagen kleding aan, maar nog kreeg ik het niet warm. Het was echt een ontzettend lastige dag."

De tweevoudig wereldkampioen veldrijden had niet het idee dat hij tijdens de koers te weinig gegeten en gedronken had. "Ik heb daar goed op gelet, dus ik denk niet dat ik daarmee een fout heb gemaakt. Ik kan mezelf niets verwijten, heb gedaan wat ik wilde doen. Ik zat in de goede groep, maar moest daar jammer genoeg uit lossen."

Mathieu van der Poel moest alleen naar de finish. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben vrij snel over een teleurstelling heen'

Van der Poel besloot om de koers wel uit te rijden, hoewel hij ook in de auto had kunnen stappen of in de laatste kilometer had kunnen afdraaien naar het Nederlandse rennershotel.

"Het was een lijdensweg tot de finish, want het duurde nog vrij lang om dat hele stuk in mijn eentje te doen. Voor mijn gevoel duurde dat bijna langer dan de rest van de koers bij elkaar. Maar ik wilde mijn eerste WK bij de profs wel uitrijden, al was dat natuurlijk niet waarvoor ik hier kwam. Het gekke was dat ik me in de laatste 5 kilometer wel weer goed voelde."

Van der Poel leek een halfuurtje na zijn finish niet heel teleurgesteld dat hij een goede kans op de regenboogtrui had verspeeld. "Dit was niet wat ik ervan verwacht had en uiteraard is het jammer. Maar ik heb in die laatste ronde de tijd gehad om alles op mijn gemak te laten bezinken. En ik ben altijd wel vrij snel over een teleurstelling heen."

"Het is ook niet zo dat ik dicht bij het goud zat. Ik zat in de goede groep, maar als je op 12 kilometer van de streep moet lossen, heb je geen kans op de wereldtitel. Natuurlijk heb ik vandaag aan winnen gedacht, maar de conclusie is dat ik niet goed genoeg was."

Pedersen, een generatiegenoot van Van der Poel, stuntte door wereldkampioen te worden. De Deen troefde in een sprint verrassend de Italiaan Matteo Trentin (tweede) en de Zwitser Stefan Küng (derde) af.