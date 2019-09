Mads Pedersen heeft zondag in het kletsnatte Yorkshire voor een stunt gezorgd door wereldkampioen op de weg te worden. De Deen was de sterkste in de sprint van een kleine kopgroep, waaruit Mathieu van der Poel in de finale moest lossen.

De 23-jarige Pedersen bleef na 261 kilometer van Leeds naar Harrogate de Italiaan Matteo Trentin (tweede) en de Zwitser Stefan Küng (derde) voor in de sprint van de kopgroep van drie renners.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd Van der Poel als topfavoriet voor de wereldtitel gezien en hij maakte in de finale ook deel uit van de voorste groep, maar op zo'n 12 kilometer van de finish kon hij het tempo vooraan niet meer volgen. De Nederlander kwam uiteindelijk op bijna elf minuten als 43e over de finish.

Gianni Moscon eindigde op zeventien seconden van Pedersen als vierde en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, die in de slotfase nog in de achtervolging ging, werd op 43 tellen vijfde. Niki Terpstra was op de twintigste plaats de beste Nederlander.

Pedersen is de eerste Deense wereldkampioen op de weg. De renner van Trek-Segafredo boekte nog nooit een overwinning in de WorldTour, maar hij won eerder in zijn carrière wel onder meer de Ronde van Denemarken, de Eurometropool Tour en de Ronde van Poitou-Charentes.

Roglic, Quintana en Carapaz in vroege vlucht

De wegwedstrijd in Yorkshire ging vanwege zware regenval een half uur later van start en werd met 24 kilometer ingekort. De eerste 50 kilometer van het oorspronkelijke parcours werden geschrapt en er werden twee extra rondes door Harrogate verreden.

Al vroeg in de koers vormde zich een kopgroep van elf renners, onder wie Vuelta-winnaar Primoz Roglic, Nairo Quintana en Giro-winnaar Richard Carapaz. Het elftal kreeg de ruimte en bouwde een voorsprong van meer dan vier minuten op.

Kort na aankomst in Harrogate werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, waar onder anderen Sebastian Langeveld en Philippe Gilbert bij betrokken waren. De Belg gaf even later op en kort daarna moest titelverdediger Alejandro Valverde er wegens onderkoelingsproblemen ook de brui aan geven.

De vluchters werden ondertussen weer ingerekend en door opgaves van onder anderen Roglic, Carapaz, Geraint Thomas, Alexey Lutsenko, Remco Evenepoel en Sam Bennett dunde het peloton uit naar zo'n honderd renners.

De wegwedstrijd in Yorkshire moest worden ingekort vanwege zware regenval. (Foto: Getty Images)

Van der Poel gaat in de aanval

Met nog vijf rondes voor de boeg gingen Lawson Craddock en Küng in de aanval. Craddock viel even later weg, waarna de Zwitser gezelschap kreeg van Mike Teunissen, Moscon en Pedersen. Het kwartet had een kleine voorsprong op het peloton.

Voor het ingaan van de voorlaatste ronde ging Van der Poel in de aanval en de Nederlander kreeg Trentin met zich mee. Het duo vond al snel de aansluiting met de kopgroep, waaruit Teunissen weer wegviel.

Het kwintet vooraan kreeg aanvankelijk niet al te veel ruimte, maar had op 20 kilometer van de finish een kleine minuut voorsprong. Kort na het ingaan van de slotronde moest Van der Poel lossen uit de kopgroep en zakte hij al snel terug naar het peloton.

Even later haakte ook Moscon af, waardoor Trentin, Küng en Pedersen overbleven en mochten strijden om de overwinning. Sagan ging in de laatste kilometers nog in de achtervolging, maar hij kwam te laat. Trentin leek de beste papieren te hebben, maar hij ging de sprint te vroeg aan en werd gepasseerd door Pedersen.