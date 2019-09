Renners onderweg

Loodzware omstandigheden

Afstand bijgesteld naar 261,8 km

Van der Poel kanshebber

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over de wegwedstrijd voor de mannen op de WK wielrennen in Yorkshire! Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de race.