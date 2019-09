Annemiek van Vleuten had haar aanval op ruim 100 kilometer van de streep bij het WK niet gepland. Er kon echter niemand mee, waarna ze na een fraaie solo in Yorkshire voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel op de weg voor zich opeiste.

Volgens de kersverse wereldkampioene was de Nederlandse equipe wel van plan om in ieder geval de koers hard te maken. "Daar waren wij als ploeg wel bij gebaat, dus het was een voordeel om hard de klim op te rijden", zei ze bij de NOS.

Van Vleuten zette dan ook aan en constateerde vervolgens dat niemand kon volgen. Ook daarna had ze niet het idee dat ze op weg was naar de wereldtitel.

"Ik dacht vooral dat het gunstig was voor Anna (van der Breggen, red.), want zij kon zich mooi laten brengen. De voorsprong bleef ook lang hangen op vijftig seconden, dus ik geloofde er nog niet echt in. Ik heb ook niet alles gegeven daar, maar de wind stond gunstig."

'Kon blijven gaan tot de finish'

Het besef kwam pas op 20 kilometer van de streep. De kersverse wereldkampioene tijdrijden Chloé Dygert had de aanval ingezet en nam al snel een hap van dertig seconden uit de voorsprong van Van Vleuten. De Amerikaanse moest daarna het hoofd buigen.

"Pas toen zij brak, begon ik erin te geloven", zei Van Vleuten. "Ik voelde me wel goed, maar ik was bang dat ik mezelf aan het oproken was. Gelukkig kon ik blijven gaan. Ik ben niet ingestort en kon blijven gaan tot de finish."

Aan de meet in Harrogate had de geboren Utrechtse een voorsprong van meer dan twee minuten op Van der Breggen, die het Nederlandse succes compleet maakte met de zilveren medaille. De Australische Amanda Spratt greep de bronzen medaille.